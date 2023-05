AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan depremzedelere kin kusan paylaşımlara tepki!

Seçimlerden önce depremzedelere ücretsiz konut dağıtacağını söyleyenlerin depremzedelerin kendilerine oy vermediğini görünce kin kusmaya başladıklarını kaydeden Özcan, “Sosyal medyada yardıma muhtaç insanlara ağıza alınmayacak hakaretler ettiler. Bu yapılanları gördükçe insanlar ne kadar doğru bir karar verdiklerinin farkına varıyor” dedi.AK Parti Ankara İl Başkanlığı olarak depremden hemen sonra başlattıkları “Evin Evimdir” kampanyası ile Ankara'da 58 bin depremzede aileyi sıcak yuvalara kavuşturduklarını kaydeden Özcan, “Bugün yine muhalefet tarafından kapı dışarı edilen, hizmet alamayan depremzede ailelerimize bütün ilçe belediyelerimiz ve teşkilatlarımız ile yardım etmeye hazırız. Bütün depremzedelerimize kapımız sonuna kadar açık. Hiçbir depremzede ailemiz sahipsiz değildir. Devletimiz, AK Parti teşkilatlarımız ve milletimiz depremzede ailelerimizin her türlü ihtiyaçlarını giderecek güçtedir” ifadelerini kullandı.Öte yandan afetzedeleri tehdit ederek, yaptıkları yardımlardan dolayı pişman olduklarını söyleyen hadsizlere ise depremzedelerden cevap gecikmedi. Yapılan yardımlara karşılık olarak CHP'nin banka hesaplarına para gönderen depremzedeler, dekontların üstüne de “Depremzedelerin içtikleri suların para iadesi, haram edenlere iletirsiniz.” notunu yazdı.ANKARA- Seçimlerden önce “hiç kimseyi ayrıştırmadan, kimsenin kimliğini, tarzını, inancını sorgulamadan, kardeşçe, bayrağımızın altında huzur içinde yaşayacağız” diyerek seçmenin gözünü boyamaya çalışan Millet İttifakı'nın gerçek yüzü seçimden hemen sonra ortaya çıktı. Depremin yaşandığı ilk dakikadan itibaren afetzedelerin yanında olan AK Parti hükümetini karalamak için “Devlet bölgeye ulaşamadı, insanlar enkaz altında hayatlarını kaybetti” yalan haberler yaymaya çalışan muhalefet bir de depremzedelere sadece kendileri sahip çıkıyormuş gibi algı yaratıp seçimlerde oy toplamaya çalıştı. Depremin üzerinden geçen süre içerisinde AK Parti hükümeti devletin bütün imkanları ile afetzedelerin ihtiyaçlarını gidermek için var gücüyle çalışmaya devam ederken, depremin ilk günlerinde bölgede boy gösteren muhalefet ise bir daha bölgeye uğramadı.Muhalefetin oyununu 14 Mayıs seçimlerinde sandıkta bozan afetzedeler oylarını Cumhur İttifakından yana kullanırken, muhalefetin kirli yüzü bir kez daha gün yüzüne çıktı. Çocuklarımız için Pedagog ve Psikolog ekip görevlendirdik. Bununla birlikte ‘Kardeş Aile Projesi'ni hayata geçirdik. Ayrıca ‘Evim Evindir Projesi' ile 58 bin ailemizi 19 belediye ve 25 ilçe başkanlığımız ile birlikte sıcak yuvalara kavuşturduk. Seçimlerden önce depremzedelere ücretsiz konut dağıtacağını söyleyenler, depremzedelerin kendilerine oy vermediğini görünce kapı dışarı etmeye başladı.Sosyal medyada yardıma muhtaç insanlara ağıza alınmayacak hakaretler ettiler. 14 Mayıs'ın ertesi günü bütün kin ve nefretlerini depremzedelerin üstüne kusmaya başladılar. AK Parti İl Başkanlığı olarak muhalefetten hizmet alamayan, ihtiyacı giderilmeyen bütün vatandaşlarımızı Ankara'ya davet ediyoruz. Hiçbir vatandaşımız, afetzedemiz sahipsiz değildir. Bütün belediyelerimiz ve teşkilatlarımız ile afetzedelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.