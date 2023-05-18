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ABD'den Akdeniz'de kriz çıkaran hamle! KKTC ve Türkiye'den sert tepki...

ABD donanmasına ait USS Arleigh Burke isimli güdümlü füze destroyerinin Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) kontrolündeki Limasol Limanı'nı ziyaret etti. ABD'nin bu hamlesi, ortalığı bir anda karıştırdı. KKTC, sözde "ortaklık" ve "planlı ziyaret" gibi gerekçelerinin inandırıcılıktan uzak olduğuna dikkat çekerek ABD'ye tepki gösterirken Türkiye KKTC'den yapılan açıklamayı destekledi.

ABD'den Akdeniz'de kriz çıkaran hamle! KKTC ve Türkiye'den sert tepki...
Ekleme: 18.05.2023 - 10:29 Güncelleme: 18.05.2023 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
ABD'den Akdeniz'de kriz çıkaran hamle! KKTC ve Türkiye'den sert tepki...
Doğu Akdeniz'de görev yapan ABD 6. Filosuna bağlı USS Arleigh Burke öncesinde ise bir ABD denizaltısı Rum yönetimi limanlarını ziyaret etti. ABD'nin bu ziyareti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından tepkiyle karşılandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz'de görev yapan ABD 6. Filosuna bağlı USS Arleigh Burke ile öncesinde bir ABD denizaltısının Rum yönetimi limanlarını ziyaretlerinin, ABD'nin Kıbrıs'ta dengeleri gözetmeden taraf tutmasına örnek teşkil ettiği vurgulandı. ABD'ye ait denizaltı ve destroyerin GKRY'nin Limasol Limanı'na yaptığı ziyaretin, sözde 'ortaklık' ve 'planlı ziyaret' gibi gerekçelerinin inandırıcılıktan uzak olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

ABD'den Akdeniz'de kriz çıkaran hamle! KKTC ve Türkiye'den sert tepki...

'ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine askeri desteğini artırarak devam ettirmesi, Doğu Akdeniz'de uzlaşı ve diplomasi yerine gerilim ve çekişmeyi tercih ettiğini ortaya koymaktadır. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ise almakta olduğu destek ile Ada ve bölgedeki gerilimi artırma faaliyetlerinden geri durmayacağı ve artarak devam ettireceği aşikardır.'

KKTC Dışişleri açıklamasında, ABD'nin Rum kesimine yönelik uyguladığı silah ambargosunu geçen yıl tamamen kaldırdığı ve Rum tarafını Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programı'na dahil ettiği hatırlatılarak, bu gelişmeler karşısında, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak amacıyla atılması gereken tüm adımların Türkiye ile birlikte atılacağı ve gerekli karşılığın gösterileceği kaydedildi.

ABD'den Akdeniz'de kriz çıkaran hamle! KKTC ve Türkiye'den sert tepki...

TÜRKİYE'DEN KKTC'YE DESTEK!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın, ABD'ye ait USS Arleigh Burke isimli muhribin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin limanlarından birine demirlemesi hakkında yaptığı açıklamayı güçlü bir şekilde destekliyoruz. KKTC ile birlikte defaatle vurguladığımız üzere, ABD'nin bölgede Kıbrıs Türk tarafının hilafına attığı denge bozucu adımlar, bu ülkenin Ada'da uzun yıllar boyunca sürdürdüğü tarafsız konumunu zedelemekte ve Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün önünde engel oluşturmaktadır. ABD'yi bu politikalarını gözden geçirmeye davet ediyoruz. Kıbrıs'ta garantör devlet konumunda bulunan Türkiye'nin her şart ve koşulda Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını savunmayı kararlılıkla sürdüreceğini yeniden vurgulamak istiyoruz' ifadeleri kullanıldı.
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