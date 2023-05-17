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Beyaz Gazete
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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

YSK değil CHP çuvalladı! CHP sisteme tutanakları yanlış girdi, faturayı YSK'ya kesmeye çalıştılar

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri sonrasında sosyal medyada YSK'nın bazı ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları ile CHP'nin kendi sisteminden alınan sonuç görüntülerindeki farklılıklar, bazı bölgelerde seçmenlerin kullandığı oyların farklı partilere kaydırıldığı iddiasıyla YSK'yı karalama çalışmasına dönüştürüldü. Yapılan araştırmalarda ise gerçek çok farklı çıktı.

YSK değil CHP çuvalladı! CHP sisteme tutanakları yanlış girdi, faturayı YSK'ya kesmeye çalıştılar
Ekleme: 17.05.2023 - 11:07 Güncelleme: 17.05.2023 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
YSK değil CHP çuvalladı! CHP sisteme tutanakları yanlış girdi, faturayı YSK'ya kesmeye çalıştılar
14 Mayıs seçimlerinde hezimet yaşayan 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesinin faturası bazı çevreler tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na kesilmeye çalışıldı. CHP'li bazı partililer ile sosyal medyadaki troller oyların YSK tarafından farklı partilere kaydırıldığı iddiasını dile getirmeye çalıştı. Bu şekilde seçim yenilgilerini perdelemek isteyen partililerin oyunu kısa sürede deşifre oldu.


YSK değil CHP çuvalladı! CHP sisteme tutanakları yanlış girdi, faturayı YSK'ya kesmeye çalıştılar

YSK DEĞİL, CHP SİSTEMİ OYLARI KAYDIRDI

Diyarbakır Bismil'deki 1234 numaralı sandıktan ıslak imzalı tutanaklara göre, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'ne 233 oy çıktı. Sosyal medyada ise CHP'nin seçim takibi için kendi oluşturduğu sistem görseli paylaşılarak Yeşiller Sol partisinin aldığı oyların Milliyetçi Hareket Partisine yazıldığı görsel paylaşıldı. Bu paylaşımla YSK hedef tahtasına oturtularak seçime şaibe katma yarışına girildi.

CHP SİSTEMİNDE OYLAR MHP'YE GİRİLDİ

Ancak gerçek kısa sürede deşifre oldu. YSK'nın sisteminde ıslak imzalı tutanaklardaki oyların Yeşiller ve Gelecek Sol Partisine yazıldığı, sorunun CHP'nin kendi oluşturduğu sistemde olduğu ortaya çıktı. CHP'deki görevlilerin kasıtlı ya da bilerek Yeşiller ve Gelecek Sol Partisi oylarını MHP'nin hanesine yazarak görsellerle algı operasyonuna kalkıştığı belirlendi.

YSK değil CHP çuvalladı! CHP sisteme tutanakları yanlış girdi, faturayı YSK'ya kesmeye çalıştılar


'KASITLI OLARAK MI YANLIŞ GİRİLDİ?'

Muhalif gazetecilerden Alican Uludağ ile CHP'li Timur Soykan da bu gerçeği dile getirdi. Alican Uludağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Sosyal medyada YSK'nın bazı ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları ile CHP'nin sisteminden alınmış sonuç görüntülerindeki farklılıklar tartışma yaratmış durumda. Bu görüntüler, 'oyların kasıtlı olarak başka partilere yazılarak çalındığı' iddiasına neden oldu. Konuyu, bizzat araştırdım ve gerçek tam olarak sanıldığı gibi değil. Linç yemeyi de göze alarak bunları aktarmak gazetecilik görevim. Paylaşımlarda kullanılan ıslak imzalı sandık sonuç tutanağı YSK tarafından görevlendirilen sandık kurulunun oy sayımı sonucunda oluşturduğu bir tutanak. Bu tutanakta herhangi bir sorun yok. Oylar zaten doğru yazılmış. Asıl sorun, CHP'nin sisteminden alınmış diğer ekran görüntüsünde.

YSK değil CHP çuvalladı! CHP sisteme tutanakları yanlış girdi, faturayı YSK'ya kesmeye çalıştılar

Peki, CHP'nin sistemine hatalı şekilde girilmiş bu veriler kimin? Ya da doğrudan sormak lazım, bunlar YSK'nın verileri mi? Hayır. O veriler, tamamen CHP'nin kendi sistemine girdiği, kendi görevlilerinin verileri. Peki, CHP'nin sistemindeki bu sorun neden yaşandı? CHP, seçim sonuçlarını YSK'dan önce hesaplamak için AKP gibi kendi sistemini kurdu. Türkiye'nin dört bir yanında CHP adına seçimi takip eden görevliler, işte YSK'nın sandık sonuç tutanaklarını, tek tek CHP'nin bu sistemine manuel olarak girmeye başladı.

Bazı illerdeki CHP'li görevliler, bu sonuçları uygulama üzerinden CHP'nin sistemine girerken kaydırma yaparak sonuçları ya bir alttaki partiye veya adaya ya da bir üsttekine yazdı. Paylaşılan örnekler de bunun gibi. Zaten seçim gecesi, partiler henüz YSK sisteminden yüklenen bazı tutanaklar ve genel sonuçlar dışında sandık bazlı dijital veri çekemiyordu. Çünkü YSK, sistemine henüz bunları yüklemedi o saat itibariyle. Olayın özeti; seçim günü CHP adına görevli olan bazı görevlilerin, CHP'nin sistemine sandık sonuç tutanaklarındaki verileri girerken hatalı yazması. Yani, ekran görüntüsü olarak paylaşılan bu hatalı veriler YSK'dan değil CHP'nin illerdeki görevlilerinden sisteme alındı. Bu hatalı girişte kasıt var mı, bu sorgulanmalı. CHP'nin görevlileri gerçekten ne kadar CHP'liydi?' dedi.

YSK değil CHP çuvalladı! CHP sisteme tutanakları yanlış girdi, faturayı YSK'ya kesmeye çalıştılar

CHP'nin kanalı Halk TV'de konuşan CHP'li gazeteci Timur Soykan da 'bu tartışmaların gündeme gelmesindeki en önemli tutanak Bismil'de 233 oyun YSP'den MHP'ye yazılması iddiası. YSK sisteminde tutanak doğru. CHP, YSK verilerini kendi sistemine yanlış yazmış' diye konuştu.


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