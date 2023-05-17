Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Halkımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermeye çağırıyoruz

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yaptığı açıklamada, 'Cumhurbaşkanı adaylarından Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin ve İsrail'in Türkiye'yi hedef alan projesinde alet rolünü üstlenmiştir. Bu kapsamda PKK ve FETÖ terör örgütleriyle açıkça işbirliği yapmaktadır. Küresel merkezlerden yönetilen, bölücü ve yobaz örgütleri CHP listelerinden Meclise taşımıştır. Kılıçdaroğlu, millî devleti ve Türk Ordusunu tasfiye, küresel finans merkezlerine kölelik, kültürel çürüme, 15-16 Temmuz'un intikamını alma ve kaos programının adayıdır.' dedi.'BAŞKAN ERDOĞAN EMPERYALİST PLANLARIN HEDEFİNDE'Perinçek, 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ise, düşman ile dost arasındaki denge siyasetine ve ekonomide Batı denetimindeki yalpalamalarına karşın, emperyalist planların hedefindedir; bu bağlamda Türkiye cephesindedir.' ifadelerine yer verdi.'BAŞKAN ERDOĞAN'A OY VERİN''Varolan iki seçenek karşısında tarafsız kalmak, emperyalist plana hizmet eder.' diyen Perinçek, 'Güçlü Devlet Üreten Millet' hedefine ilerleme stratejisinin 28 Mayıs 2023 durağındayız. İki seçenekli seçim koşulunda, halkımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye çağırıyoruz.' mesajını verdi.