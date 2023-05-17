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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Halkımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermeye çağırıyoruz

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 28 Mayıs 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Erdoğan'ı destekleyeceklerini ilan etti. Perinçek, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan emperyalist planların hedefindedir; bu bağlamda Türkiye cephesindedir.” ifadelerine yer verdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Halkımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermeye çağırıyoruz
Ekleme: 17.05.2023 - 18:49 Güncelleme: 17.05.2023 - 20:10 / Editör: Ozge Selin
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Halkımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermeye çağırıyoruz
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yaptığı açıklamada, 'Cumhurbaşkanı adaylarından Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin ve İsrail'in Türkiye'yi hedef alan projesinde alet rolünü üstlenmiştir. Bu kapsamda PKK ve FETÖ terör örgütleriyle açıkça işbirliği yapmaktadır. Küresel merkezlerden yönetilen, bölücü ve yobaz örgütleri CHP listelerinden Meclise taşımıştır. Kılıçdaroğlu, millî devleti ve Türk Ordusunu tasfiye, küresel finans merkezlerine kölelik, kültürel çürüme, 15-16 Temmuz'un intikamını alma ve kaos programının adayıdır.' dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Halkımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermeye çağırıyoruz

'BAŞKAN ERDOĞAN EMPERYALİST PLANLARIN HEDEFİNDE'

Perinçek, 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ise, düşman ile dost arasındaki denge siyasetine ve ekonomide Batı denetimindeki yalpalamalarına karşın, emperyalist planların hedefindedir; bu bağlamda Türkiye cephesindedir.' ifadelerine yer verdi.

'BAŞKAN ERDOĞAN'A OY VERİN'

'Varolan iki seçenek karşısında tarafsız kalmak, emperyalist plana hizmet eder.' diyen Perinçek, 'Güçlü Devlet Üreten Millet' hedefine ilerleme stratejisinin 28 Mayıs 2023 durağındayız. İki seçenekli seçim koşulunda, halkımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye çağırıyoruz.' mesajını verdi.

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