TEM'de kontrolden çıkan kamyon devrildi! Ankara yönü ulaşıma kapandı .

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nun Körfez geçişinde devrilen kamyon nedeniyle Ankara yönü ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza, TEM Otoyolu'nun Körfez geçişi mevkinde meydana geldi.İstanbul yönünden, Ankara istikametine giden kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara yönü ulaşıma kapandı. Olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi.Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin kamyonu kaldırma çalışması devam ediyor.