CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Seçim sonrası ilk toplantı: Altılı masa bir araya geliyor
14 Mayıs'taki seçimlerde beklediği sonucu alamayan altılı masa, bugün bir kez daha toplanacak. Son durumun ele alınacağı toplantıda ikinci turun yol haritası belirlenecek.
14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde vatandaşlar sandık başına gitti.
Resmi olmayan sonuçlara göre milletvekilliği seçimleri netleşirken, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile ilk turu birinci tamamlarken Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,89'luk oy oranında kaldı. Sinan Oğan ise yüzde 5,17'lik oy aldı.
İlk turun ardından toplanıyorlar
Yaşananların ardından Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu'nun önde çıkmaması moralleri bozdu.
Hal böyle olunca altılı masa, ikinci turun yol haritasının belirlemek için bir kez daha toplanma kararı aldı.
Son durum ele alınacak
İttifaktaki 6 partinin lideri, bugün saat 15.00'te CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.
Toplantıda son durum ele alınacak.
Seçim sonuçlarının değerlendirileceği toplantıda, 28 Mayıs öncesi yol haritası çizilecek. Kampanyanın başına İmamoğlu ve Kaftancıoğlu geçiyor Öte yandan kulislere göre bu turda kampanya, seçim güvenliği ve verileme İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na emanet edilecek. Yerel seçimlerde başarı getiren İstanbul modeli tüm Türkiye'de uygulanacak.
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