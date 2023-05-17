Seçim sonrası ilk toplantı: Altılı masa bir araya geliyor

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde vatandaşlar sandık başına gitti.Resmi olmayan sonuçlara göre milletvekilliği seçimleri netleşirken, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile ilk turu birinci tamamlarken Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,89'luk oy oranında kaldı. Sinan Oğan ise yüzde 5,17'lik oy aldı.Yaşananların ardından Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu'nun önde çıkmaması moralleri bozdu.Hal böyle olunca altılı masa, ikinci turun yol haritasının belirlemek için bir kez daha toplanma kararı aldı.İttifaktaki 6 partinin lideri, bugün saat 15.00'te CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.Seçim sonuçlarının değerlendirileceği toplantıda, 28 Mayıs öncesi yol haritası çizilecek. Kampanyanın başına İmamoğlu ve Kaftancıoğlu geçiyor Öte yandan kulislere göre bu turda kampanya, seçim güvenliği ve verileme İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na emanet edilecek. Yerel seçimlerde başarı getiren İstanbul modeli tüm Türkiye'de uygulanacak.