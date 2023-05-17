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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

Seçim sonrası ilk toplantı: Altılı masa bir araya geliyor

14 Mayıs'taki seçimlerde beklediği sonucu alamayan altılı masa, bugün bir kez daha toplanacak. Son durumun ele alınacağı toplantıda ikinci turun yol haritası belirlenecek.

Seçim sonrası ilk toplantı: Altılı masa bir araya geliyor
Ekleme: 17.05.2023 - 11:39 Güncelleme: 17.05.2023 - 11:40 / Editör: Ozge Selin
Seçim sonrası ilk toplantı: Altılı masa bir araya geliyor
14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde vatandaşlar sandık başına gitti.

Resmi olmayan sonuçlara göre milletvekilliği seçimleri netleşirken, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile ilk turu birinci tamamlarken Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,89'luk oy oranında kaldı. Sinan Oğan ise yüzde 5,17'lik oy aldı.

İlk turun ardından toplanıyorlar

Yaşananların ardından Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu'nun önde çıkmaması moralleri bozdu.

Hal böyle olunca altılı masa, ikinci turun yol haritasının belirlemek için bir kez daha toplanma kararı aldı.

Son durum ele alınacak

İttifaktaki 6 partinin lideri, bugün saat 15.00'te CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.

Toplantıda son durum ele alınacak.

Seçim sonuçlarının değerlendirileceği toplantıda, 28 Mayıs öncesi yol haritası çizilecek. Kampanyanın başına İmamoğlu ve Kaftancıoğlu geçiyor Öte yandan kulislere göre bu turda kampanya, seçim güvenliği ve verileme İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na emanet edilecek. Yerel seçimlerde başarı getiren İstanbul modeli tüm Türkiye'de uygulanacak.
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