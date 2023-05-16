CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Seçim öncesi 'Baraj altındayız' diyen İYİ Partili Aytun Çıray: Haklı çıkmanın derin üzüntüsü içindeyim
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başdanışmanı olan Aytun Çıray, seçimler öncesinde partilerinin baraj altında kaldığını söylemişti. Çıray, seçimler sonrasında yaptığı açıklamada, "Haklı çıkmanın derin üzüntüsü içindeyim. Yüzde 20 alabilecek parti yüzde 10'a ulaşamadı" ifadelerini kullandı.
Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy verdi. Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan, rakiplerine büyük fark atarak sandıktan ezici üstünlükle çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 600 bin oy fark attı. Seçimler ikinci tura kaldı.
Cumhur İttifakı Meclis'te üstün
Sonuçlara göre; Cumhur İttifakı 322, Millet İttifakı ise 213 milletvekili çıkardı. İYİ Parti yüzde 9,7 oy ile Meclis'e 44 vekil sokabildi.
Seçim öncesi 'Baraj altındayız' diyen İYİ Partili Aytun Çıray: Haklı çıkmanın derin üzüntüsü içindeyim
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başdanışmanı olan Aytun Çıray, seçimler öncesinde partilerinin baraj altında kaldığını söylemişti. Çıray, seçimler sonrasında yaptığı açıklamada, 'Haklı çıkmanın derin üzüntüsü içindeyim. Yüzde 20 alabilecek parti yüzde 10'a ulaşamadı' ifadelerini kullandı.
'Çok düştük toparlanamıyoruz'
Çıray, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'da yaşanan 'liste' krizleri sonrasında İYİ Parti'den milletvekili adayı olmaktan vazgeçtiğini duyurmuş ve 'Partimiz baraj altında kaldı, oylarımızı artırmak için çalışacağım' demişti.
Çıray, bir başka paylaşımında ise 'Çok düştük toparlayamıyoruz' diyerek İYİ Parti'nin anketlerde baraj altında olduğunu ifade etmişti.
İYİ Parti'de istenmeyen adam ilan edilmişti
Çıray söz konusu itiraflarda bulununca İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun hışmına uğramıştı. 'Şahsına kefil olacak 5 kişi bulamazsın' diyen Dervişoğlu, 'İYİ Parti'de en başından itibaren sadece problem oldun. Sen kimsin ki, İYİ Parti'ye zarar verebilesin? Senin gibi bir musîbetten kurtulmanın bayramını yaşayacağız' ifadelerini kullanarak Çıray'ı hedef almıştı.
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