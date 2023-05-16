Seçim öncesi 'Baraj altındayız' diyen İYİ Partili Aytun Çıray: Haklı çıkmanın derin üzüntüsü içindeyim

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy verdi. Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan, rakiplerine büyük fark atarak sandıktan ezici üstünlükle çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 600 bin oy fark attı. Seçimler ikinci tura kaldı.Cumhur İttifakı Meclis'te üstünSonuçlara göre; Cumhur İttifakı 322, Millet İttifakı ise 213 milletvekili çıkardı. İYİ Parti yüzde 9,7 oy ile Meclis'e 44 vekil sokabildi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başdanışmanı olan Aytun Çıray, seçimler öncesinde partilerinin baraj altında kaldığını söylemişti. Çıray, seçimler sonrasında yaptığı açıklamada, 'Haklı çıkmanın derin üzüntüsü içindeyim. Yüzde 20 alabilecek parti yüzde 10'a ulaşamadı' ifadelerini kullandı.Çıray, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'da yaşanan 'liste' krizleri sonrasında İYİ Parti'den milletvekili adayı olmaktan vazgeçtiğini duyurmuş ve 'Partimiz baraj altında kaldı, oylarımızı artırmak için çalışacağım' demişti.Çıray, bir başka paylaşımında ise 'Çok düştük toparlayamıyoruz' diyerek İYİ Parti'nin anketlerde baraj altında olduğunu ifade etmişti.Çıray söz konusu itiraflarda bulununca İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun hışmına uğramıştı. 'Şahsına kefil olacak 5 kişi bulamazsın' diyen Dervişoğlu, 'İYİ Parti'de en başından itibaren sadece problem oldun. Sen kimsin ki, İYİ Parti'ye zarar verebilesin? Senin gibi bir musîbetten kurtulmanın bayramını yaşayacağız' ifadelerini kullanarak Çıray'ı hedef almıştı.