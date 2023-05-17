Seçim gecesi dört kez kamera karşısına geçip hepsinde 'Öndeyiz' diyen ve Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan eden Ekrem İmamoğlu: Milleti kandırmadık

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinin ilk turunda ağır bir yenilgi aldı. Recep Tayyip Erdoğan'dan yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark yiyen CHP liderine, partisinden ve muhalefet cephesinden ağır tepkiler geldi. Seçim gecesinde '13. cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu, öndeyiz, kazanıyoruz' algılarıyla seçmenlerinin duygularıyla oynayan CHP'li Ekrem İmamoğlu, kendisine yöneltilen tepkileri "Milleti aldatmadık. Elimizde ne varsa, onu söyledik. Sonuçlandı. Şimdi bakıyoruz; kazanan yok." diyerek geçiştirmeye çalıştı. Oysa CHP'nin yayın organı ANKA'nın verilerine göre, İmamoğlu'nun o gece açıklama yaptığı dört farklı saat diliminde de Erdoğan öndeydi.

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy kullandı. İlk andan itibaren rakiplerine büyük fark atan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı, seçimlerden zaferle çıkmayı garantiledi.Erdoğan, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 600 bin oy fark attı.YSK'nın sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.5, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.90, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.20, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.CHP liderine, partisinden ve muhalefet cephesinden ağır tepkiler geldi.Seçim gecesinde '13. cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu, öndeyiz, kazanıyoruz' algılarıyla seçmenlerinin duygularıyla oynayan CHP'li Ekrem İmamoğlu, kendisine yöneltilen tepkileri 'Milleti aldatmadık. Elimizde ne varsa, onu söyledik. Sonuçlandı. Şimdi bakıyoruz; kazanan yok.' diyerek geçiştirdi.Oysa CHP'nin yayın organı ANKA'nın verilerine göre, İmamoğlu'nun o gece açıklama yaptığı dört farklı saat diliminde de Erdoğan öndeydi.İşte saat saat o gece yaşananlar:Saat: 19.35 | Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kamera karşısındaİddiaları: '25.87 oranında sandık açıldı elimizdeki veriler öndeyiz'Anka 19.34 verileri: Erdoğan 50.26 - Kılıçdaroğlu 44.39AA 19.35 verileri: Erdoğan 53.2 - Kılıçdaroğlu 40.9ANKA'nın seçim gecesi kamuoyuna duyurduğu dakika dakika oy oranlarıSaat: 20.54 | Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kamera karşısındaİddiaları: 'Öndeyiz sonuçları takip ediyoruz, AA manipülasyon yapıyor'Anka 20.54 verileri: Erdoğan 47.84 - Kılıçdaroğlu 46.39AA 20.54 verileri: Erdoğan 51,6 - Kılıçdaroğlu 42,6Saat: 22.37 | Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş video yayınladıİddiaları: 'Öndeyiz sonuçları analiz ediyoruz, Kılıçdaroğlu 49'a 45 önde.'Anka 22.29 verileri: Erdoğan 48,81 - Kılıçdaroğlu 45,44AA 22.37 verileri: Erdoğan 50,13 - Kılıçdaroğlu 44,09Saat: 23.39 | Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kamera karşısındaİddiaları: 'Sabah uyandığında herkes Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu görecek'Anka 23.36 verileri: Erdoğan 49,06 - Kılıçdaroğlu 45,21AA 23.39 verileri: Erdoğan 49,86 - Kılıçdaroğlu 44,38