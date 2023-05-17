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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

Seçim gecesi dört kez kamera karşısına geçip hepsinde 'Öndeyiz' diyen ve Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan eden Ekrem İmamoğlu: Milleti kandırmadık

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinin ilk turunda ağır bir yenilgi aldı. Recep Tayyip Erdoğan'dan yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark yiyen CHP liderine, partisinden ve muhalefet cephesinden ağır tepkiler geldi. Seçim gecesinde '13. cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu, öndeyiz, kazanıyoruz' algılarıyla seçmenlerinin duygularıyla oynayan CHP'li Ekrem İmamoğlu, kendisine yöneltilen tepkileri "Milleti aldatmadık. Elimizde ne varsa, onu söyledik. Sonuçlandı. Şimdi bakıyoruz; kazanan yok." diyerek geçiştirmeye çalıştı. Oysa CHP'nin yayın organı ANKA'nın verilerine göre, İmamoğlu'nun o gece açıklama yaptığı dört farklı saat diliminde de Erdoğan öndeydi.

Ekleme: 17.05.2023 - 22:49 Güncelleme: 17.05.2023 - 23:09 / Editör: Ozge Selin
Seçim gecesi dört kez kamera karşısına geçip hepsinde 'Öndeyiz' diyen ve Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan eden Ekrem İmamoğlu: Milleti kandırmadık
Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy kullandı. İlk andan itibaren rakiplerine büyük fark atan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı, seçimlerden zaferle çıkmayı garantiledi.

Erdoğan, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 600 bin oy fark attı.

YSK'nın sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.5, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.90, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.20, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.

CHP liderine, partisinden ve muhalefet cephesinden ağır tepkiler geldi.

Seçim gecesi dört kez kamera karşısına geçip hepsinde 'Öndeyiz' diyen ve Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan eden Ekrem İmamoğlu: Milleti kandırmadık

İmamoğlu: Halkımızı kandırmadık

Seçim gecesinde '13. cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu, öndeyiz, kazanıyoruz' algılarıyla seçmenlerinin duygularıyla oynayan CHP'li Ekrem İmamoğlu, kendisine yöneltilen tepkileri 'Milleti aldatmadık. Elimizde ne varsa, onu söyledik. Sonuçlandı. Şimdi bakıyoruz; kazanan yok.' diyerek geçiştirdi.

Seçim gecesi dört kez kamera karşısına geçip hepsinde 'Öndeyiz' diyen ve Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan eden Ekrem İmamoğlu: Milleti kandırmadık

İmamoğlu seçim gecesi dört kez kamera karşısına geçip hepsinde 'Öndeyiz' diyerek Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan etmişti

Oysa CHP'nin yayın organı ANKA'nın verilerine göre, İmamoğlu'nun o gece açıklama yaptığı dört farklı saat diliminde de Erdoğan öndeydi.

Seçim gecesi dört kez kamera karşısına geçip hepsinde 'Öndeyiz' diyen ve Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan eden Ekrem İmamoğlu: Milleti kandırmadık

İşte saat saat o gece yaşananlar:

Saat: 19.35 | Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kamera karşısında
İddiaları: '25.87 oranında sandık açıldı elimizdeki veriler öndeyiz'
Anka 19.34 verileri: Erdoğan 50.26 - Kılıçdaroğlu 44.39
AA 19.35 verileri: Erdoğan 53.2 - Kılıçdaroğlu 40.9

ANKA'nın seçim gecesi kamuoyuna duyurduğu dakika dakika oy oranları
Saat: 20.54 | Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kamera karşısında
İddiaları: 'Öndeyiz sonuçları takip ediyoruz, AA manipülasyon yapıyor'
Anka 20.54 verileri: Erdoğan 47.84 - Kılıçdaroğlu 46.39
AA 20.54 verileri: Erdoğan 51,6 - Kılıçdaroğlu 42,6

Seçim gecesi dört kez kamera karşısına geçip hepsinde 'Öndeyiz' diyen ve Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan eden Ekrem İmamoğlu: Milleti kandırmadık

Saat: 22.37 | Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş video yayınladı
İddiaları: 'Öndeyiz sonuçları analiz ediyoruz, Kılıçdaroğlu 49'a 45 önde.'
Anka 22.29 verileri: Erdoğan 48,81 - Kılıçdaroğlu 45,44
AA 22.37 verileri: Erdoğan 50,13 - Kılıçdaroğlu 44,09
Saat: 23.39 | Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kamera karşısında
İddiaları: 'Sabah uyandığında herkes Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu görecek'
Anka 23.36 verileri: Erdoğan 49,06 - Kılıçdaroğlu 45,21
AA 23.39 verileri: Erdoğan 49,86 - Kılıçdaroğlu 44,38
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