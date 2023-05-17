Şanlıurfa’da terör operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik yaptıkları çalışmada Şanlıurfa'da belirlenen adrese operasyon düzenledi.1 KİŞİ GÖZALTINDAOperasyonda terör örgütü PKK/KCK şüpheli 1 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.