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RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

‘Oylar çalındı’ yalanına CHP yandaşı gazetecileri bile inandıramadılar: Tek amacı sizi oyalamak...

Seçimlerde sandıktan ağır bir yenilgiyle ayrılan 7'li koalisyon, başarısızlığa kılıf bulmak için geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi yeniden 'oylar çalındı' algısına girişti. Seçim akşamı kurdukları canlı veri sistemi çalışmayan CHP’nin sosyal medya trolleri üzerinden servis ettiği “oyların kasıtlı olarak başka partilere yazılarak çalındığı” iddiasının çürük olduğunu bizzat CHP’ye yakın gazeteciler Nevşin Mengü ve Levent Gültekin itiraf etti.

‘Oylar çalındı’ yalanına CHP yandaşı gazetecileri bile inandıramadılar: Tek amacı sizi oyalamak...
Ekleme: 17.05.2023 - 11:31 Güncelleme: 17.05.2023 - 11:33 / Editör: Ozge Selin
‘Oylar çalındı’ yalanına CHP yandaşı gazetecileri bile inandıramadılar: Tek amacı sizi oyalamak...
14 Mayıs seçimlerinde hezimet yaşayan 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesinin faturası bazı çevreler tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na kesilmeye çalışıldı. CHP'li bazı partililer ile sosyal medyadaki troller oyların YSK tarafından farklı partilere kaydırıldığı iddiasını dile getirmeye çalıştı. Bu şekilde seçim yenilgilerini perdelemek isteyen partililerin oyunu kısa sürede deşifre oldu.

Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerde hezimet yaşayan CHP'nin şaibe iddialarının altından beceriksizlik çıktı. Seçim akşamı kurdukları canlı veri sistemi çalışmayan CHP'nin sosyal medya trolleri üzerinden servis ettiği 'oyların kasıtlı olarak başka partilere yazılarak çalındığı' iddiasının çürük olduğunu bizzat CHP'ye yakın gazeteciler itiraf etti.

Almanya merkezli DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ ve CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Nevşin Mengü iddialara konu tutanakların YSK sisteminde doğru olarak yazıldığını, CHP sistemine yanlış işlendiğini söyledi.

'OYLARIN 'ÇALINDIĞI' İDDİALARI SONUNDA YARARDAN ÇOK ZARAR GETİREBİLİR'

Mengü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Oyların 'çalındığı' iddiaları sonunda yarardan çok zarar getirebilir. Alican adım adım anlatmış. Sosyal medyada dolaşan bazı ekran görüntüleri YSK değil CHP'nin kendi sistemine ait, bu sisteme veriler yanlış girilmiş.

Sosyal medyada kimi vekilliklerin değiştiği yönünde yayılan haberler de doğru değil.

‘Oylar çalındı’ yalanına CHP yandaşı gazetecileri bile inandıramadılar: Tek amacı sizi oyalamak...

MUHALEFETTEN TÜM TUŞLARA BASMA STRATEJİSİ

Mengü açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: Muhalefet tüm tuşlara basma stratejisi seçti anlaşılan. Kararlılıktan ziyade telaş gibi yansıyor'

'BU İDDİALARIN TEK AMACI SİZİ OYALAMAK'

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Levent Gültekin de söz konusu iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. Gültekin; 'Yahu arkadaşlar, büyük bir hile olsa muhalefetin şu anda YSK'nın kapısına dayanması gerekmiyor mu? Niye dayanmıyorlar? Hiç mi düşünmüyorsunuz yahu? Sonucu değiştirecek kadar ciddi bir hile olduğu halde muhalefet harekete geçmiyorsa bir şey yapmıyorsa bu durum hiç dikkatinizi çekmiyor mu? Harekete geçmiyorlar çünkü ortaya atılan iddiaların tek amacı sizi oyalamak. Lütfen gelmeyin bu oyuna'

‘Oylar çalındı’ yalanına CHP yandaşı gazetecileri bile inandıramadılar: Tek amacı sizi oyalamak...

'DUYGULARINIZLA OYNAMALARINA İZİN VERMEYİN'

Gültekin öte yandan, CHP'nin de İYİ Partinin de oyu artmadığını belirterek; HDP'nin ise tarihi kayıp yaşadığını ifade etti. Gültekin; 'Bu acıklı durumu izah edemedikleri için tabanlarını hile iddialarıyla elde tutacaklarına inanıyorlar. Partilerin, siyasetçilerin duygularınızla oynamalarına izin vermeyin' dedi.

‘Oylar çalındı’ yalanına CHP yandaşı gazetecileri bile inandıramadılar: Tek amacı sizi oyalamak...

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