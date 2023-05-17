‘Oylar çalındı’ yalanına CHP yandaşı gazetecileri bile inandıramadılar: Tek amacı sizi oyalamak...

14 Mayıs seçimlerinde hezimet yaşayan 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesinin faturası bazı çevreler tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na kesilmeye çalışıldı. CHP'li bazı partililer ile sosyal medyadaki troller oyların YSK tarafından farklı partilere kaydırıldığı iddiasını dile getirmeye çalıştı. Bu şekilde seçim yenilgilerini perdelemek isteyen partililerin oyunu kısa sürede deşifre oldu.Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerde hezimet yaşayan CHP'nin şaibe iddialarının altından beceriksizlik çıktı. Seçim akşamı kurdukları canlı veri sistemi çalışmayan CHP'nin sosyal medya trolleri üzerinden servis ettiği 'oyların kasıtlı olarak başka partilere yazılarak çalındığı' iddiasının çürük olduğunu bizzat CHP'ye yakın gazeteciler itiraf etti.Almanya merkezli DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ ve CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Nevşin Mengü iddialara konu tutanakların YSK sisteminde doğru olarak yazıldığını, CHP sistemine yanlış işlendiğini söyledi.Mengü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Oyların 'çalındığı' iddiaları sonunda yarardan çok zarar getirebilir. Alican adım adım anlatmış. Sosyal medyada dolaşan bazı ekran görüntüleri YSK değil CHP'nin kendi sistemine ait, bu sisteme veriler yanlış girilmiş.Sosyal medyada kimi vekilliklerin değiştiği yönünde yayılan haberler de doğru değil.Mengü açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: Muhalefet tüm tuşlara basma stratejisi seçti anlaşılan. Kararlılıktan ziyade telaş gibi yansıyor'CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Levent Gültekin de söz konusu iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. Gültekin; 'Yahu arkadaşlar, büyük bir hile olsa muhalefetin şu anda YSK'nın kapısına dayanması gerekmiyor mu? Niye dayanmıyorlar? Hiç mi düşünmüyorsunuz yahu? Sonucu değiştirecek kadar ciddi bir hile olduğu halde muhalefet harekete geçmiyorsa bir şey yapmıyorsa bu durum hiç dikkatinizi çekmiyor mu? Harekete geçmiyorlar çünkü ortaya atılan iddiaların tek amacı sizi oyalamak. Lütfen gelmeyin bu oyuna'Gültekin öte yandan, CHP'nin de İYİ Partinin de oyu artmadığını belirterek; HDP'nin ise tarihi kayıp yaşadığını ifade etti. Gültekin; 'Bu acıklı durumu izah edemedikleri için tabanlarını hile iddialarıyla elde tutacaklarına inanıyorlar. Partilerin, siyasetçilerin duygularınızla oynamalarına izin vermeyin' dedi.