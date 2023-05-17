Muharrem İnce’ye kurulan kumpasın arkasından CHP’li isimler çıktı

Adaylıktan çekilmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olması için baskı yapılan Muharrem İnce'ye yönelik gerçekleştirilen kaset şantajı ve kumpas girişiminin arkasından CHP'li isimler çıktı. Muharrem İnce'nin avukatı Fidel Okan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adaylıktan çekilmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olması için baskı yapılan Muharrem İnce'ye yönelik gerçekleştirilen kaset şantajı ve kumpas girişiminin arkasından CHP'li isimler çıktı. Muharrem İnce'nin avukatı Fidel Okan, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.Muharrem İnce'nin avukatı Fidel Okan paylaşımında, 'Müvekkilim Sn. İnce‘ye yönelik itibar suikasti dosyasında yurt dışındaki FETÖ yöneticilerine paralel olarak Türkiye'de WhatsApp grubu kurup iftira ve hakaret içeren paylaşımları yaygınlaştıran ve bir çok kişiyi suça bulaştıran kişiler CHP ile ilişkili çıktı. Bunlardan Ozan Özgür Doğru tutuklandı, Oktay Yaşar (Ankara Kuşu) ile ilişkili olan Veli Koçak ev hapsi gözetimine alındı. Detaylı bilgilendirme daha sonra yapılacaktır…' ifadelerini kullandı.