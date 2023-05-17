CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Muharrem İnce’ye kurulan kumpasın arkasından CHP’li isimler çıktı
Adaylıktan çekilmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olması için baskı yapılan Muharrem İnce'ye yönelik gerçekleştirilen kaset şantajı ve kumpas girişiminin arkasından CHP'li isimler çıktı. Muharrem İnce'nin avukatı Fidel Okan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Adaylıktan çekilmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olması için baskı yapılan Muharrem İnce'ye yönelik gerçekleştirilen kaset şantajı ve kumpas girişiminin arkasından CHP'li isimler çıktı. Muharrem İnce'nin avukatı Fidel Okan, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.
Muharrem İnce'nin avukatı Fidel Okan paylaşımında, 'Müvekkilim Sn. İnce‘ye yönelik itibar suikasti dosyasında yurt dışındaki FETÖ yöneticilerine paralel olarak Türkiye'de WhatsApp grubu kurup iftira ve hakaret içeren paylaşımları yaygınlaştıran ve bir çok kişiyi suça bulaştıran kişiler CHP ile ilişkili çıktı. Bunlardan Ozan Özgür Doğru tutuklandı, Oktay Yaşar (Ankara Kuşu) ile ilişkili olan Veli Koçak ev hapsi gözetimine alındı. Detaylı bilgilendirme daha sonra yapılacaktır…' ifadelerini kullandı.
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