CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Muharrem İnce'ye kaset kumpasında flaş gelişme! CHP’li isim tutuklandı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin yürütülen soruşturmada Firari FETÖ’cü Cevheri Güven’in paylaştığı asılsız belge ilgi görüntüleri Whatsapp grubunda dolaşıma sokan CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı eski görevlisi Ozan Özgür Doğru tutuklanırken, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesinde mimar Veli Koçak’a ev hapsi verildi.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce hakkında sosyal medya kendisine ait olduğu iddia edilen görüntülerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Tehdit', 'Şantaj', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' 'Özel bayatın gizliliğini ihlal' ve 'Belgede sahtecilik' suçlarından resen soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 14'ü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye getirildi.
CHP'Lİ İKİ İSİM TUTUKLANDI
Adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturma savcısına ifade verdi. M.A.C., savcılık sorgularının ardından sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 13 şüpheli sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Sulh ceza hakimliği 12 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verirken, Firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in paylaştığı asılsız belge ilgi görüntüleri Whatsapp grubunda dolaşıma sokmuştu.
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