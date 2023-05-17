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Beyaz Gazete
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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

Muhalefette ikinci tur paniği: Bugüne dek 'PKK' diyemeyen Kılıçdaroğlu bu kez söyledi

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından ikinci kez kamera karşısına geçti. Konuşmasına Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın en bilinen vaadi olan sığınmacı konusu üzerinden başlayan Kılıçdaroğlu, sığınmacıları göndereceklerini ifade etti. Şehitler için yayınladığı taziye mesajlarında terör örgütlerinin isimlerini söylememesi nedeniyle tepki çeken Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur mesajında FETÖ ve PKK isimlerini kullanması, dikkatlerden kaçmadı.

Muhalefette ikinci tur paniği: Bugüne dek 'PKK' diyemeyen Kılıçdaroğlu bu kez söyledi
Ekleme: 17.05.2023 - 17:36 Güncelleme: 17.05.2023 - 17:39 / Editör: Ozge Selin
Muhalefette ikinci tur paniği: Bugüne dek 'PKK' diyemeyen Kılıçdaroğlu bu kez söyledi
14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından çektiği 'Buradayım' videosu ile alay konusu olan CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir video paylaştı.

Konuşmasında sığınmacı ayrıntısı
Kılıçdaroğlu son videosuna, Ata İttifakı'nın seçim vaadi olan sığınmacılar konusu üzerinden başladı. Sığınmacıları göndereceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında bugüne dek reklamlarını yapmamak için isimlerini anmadığını söylediği terör örgütlerine de yer verdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

'Biz bu vatanı sokakta bulmadık. 10 milyon düzensiz mülteciyi içimize sokan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Sınır namustur. Namusumuzu korumaktan aciz, her gün akın akın damarlarımıza sığan bu başı bozuk insan selini seyreden, yarın bir gün 10 milyondan 30 milyona çıkıp bekamızı tehdit edecek bu mülteci akını karşısında ithal oy ümidi uğruna kılını kıpırdatmayanlara vatanımızı bırakmayacağız.
Kadınlara eşya gibi bakıp onları sahiplendireceğini söyleyenlere, kadınları domuz bağı ile katledenlere, küçücük çocuklara, evlatlarımıza göz koyanlara vatanımızı bırakmayacağız.

Muhalefette ikinci tur paniği: Bugüne dek 'PKK' diyemeyen Kılıçdaroğlu bu kez söyledi

Daha düne kadar BOP'un (Büyük Orta Doğu Projesi) eş başkanı olan, şimdilerde ise kapısında el pençe divan durduğu Rusya'nın güdümüne giren çakma bir dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız.

10 binlerce vatandaş depremde canından olurken, korkusundan deprem sabahı askere dur emrini veren, insanlar enkaz altında yardım beklerken kan satan, çadır satan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. '

Terör örgütlerinin ismini bu kez söyledi
Şehitler için yayınladığı taziye mesajlarında terör örgütlerinin isimlerini söylememesi nedeniyle tepki çeken Kılıçdaroğlu, bu kez 'FETÖ ve PKK' ismini kullanarak şunları söyledi:

Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşlarını işine gelince Kürt, işine gelmeyince PKK'lı, mütedeyyin, FETÖ'cü diye yaftalayan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız.

Amerika ve FETÖ ile iş birliği yapıp milli orduya kumpas kuranlara, Balyoz'da, Ergenekon'da vatansever subaylarımızı hapse tıkanlara, ordunun en mahrem yeri olan Kozmik Oda'yı namertlere açıp onlarca vatansever istihbaratçının şehit edilmesine neden olanlara vatanımızı bırakmayacağız.

Vatanını seven, sandığa gelsin. Bu vatanın gerçek sevdalıları, bedel ödeyenler, türlü yalanlarla, yanlış algılarla, sureti muhalefetten görünenlerle sizi oyalamak istiyorlar.
Siz, gençler; ayağa kalkın. Ölü toprağını atın üstünüzden. Vatanını seven sandığa gelsin. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız, mutlaka'
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