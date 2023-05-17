Kirli planları suya düştü! The Economist ağız değiştirdi: Kılıçdaroğlu'nun ağır hezimeti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, hiçbir adayın seçilme yeterliliğini kazanamadığını, daha önceden ilan edilen Seçim Takvimi'ne göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirdi.Türkiye'nin seçim maratonunu en başından beri takip eden İngiliz dergi The Economist ise pazar günü gerçekleşen seçim sonuçlarının ardından efsane bir geri vites yaptı. 14 Mayıs'a tarihine kadar Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal ifadelere yer veren ve CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu güzellemesi yapan gazete, oy oranları ortaya çıkmaya başladıktan sonra taraf değiştirdi.14 Mayıs tarihinden itibaren taraf değiştiren The Economist bugün yine sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkiye'deki seçim süreci ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bir haber yayımladı.'Ülkedeki muhalefetin hayal edebileceği en kötü sonuçtu' diye yorum yaptığı haberinde dergi, CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oyların yalnızca yüzde 45'ini alabildi' dedi.Twitter paylaşımında ise 'Erdoğan seçimin açık ara favorisi' sözlerine yer verildi.Birkaç gün önce 'Kemal Kılıçdaroğlu ağır bir hezimete uğradı' minvalinde açıklama yapan dergi, bir önceki gün akşam saatlerinde ise sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkiye'deki seçimlerle ilgili bir analize yer verdiği haberini paylaştı.İki hafta sonra ikinci turun olacağını ifade eden dergi, 'Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu yalnızca yüzde 45 oy alabildi. Bu her ne kadar ikinci tur için yeterli olsa da durum hem anketörlerin hem de Kılıçdaroğlu'nun beklediğinin çok altında kaldı' dedi.Milletvekilliği seçimlerinden de bahseden The Economist, 'Kılıçdaroğlu ve partisi CHP, sandalye seçimlerinde daha da kötü bir performans sergiledi' açıklamasında bulundu.İkinci turda seçimin açık ara favorisinin Başkan Erdoğan olduğunu ifade eden The Economist, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlunu tiye alarak 'Mutfakta biri var ve biz balkondayız' dediğini kaydetti.The Economist'ten pazar günü de benzer bir haber gelmişti. Gazete, 'Recep Tayyip Erdoğan, rakibinin çok önünde gol attı' başlıklı bir haber yayımlamıştı.Haberde, 'Oranlar hem anketörlerin hem de Kılıçdaroğlu'nun beklediğinin çok altında kaldı' sözlerine yer verildi.Haberin devamında ise 'Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki CHP, 600 sandalyeden yaklaşık 211'ine kavuştu. Yüzde 35'lik oy oranlarıyla parlamento seçimlerinde de oldukça kötü bir performans sergiledi' dedi.Türkiye'deki seçmenin durumuna da değinen dergi, 'Türkler demokrasiden vazgeçmedi. Seçimlere yüksek sayıda bir katılım gösterdi. Yüzde 88'in üzerinde bir katılım oldukça yüksek bir seçim oranı' dedi.The Economist, günlerdir kirli bir propaganda yapıyordu. Türkiye'nin bağımsız politikasına son vermek isteyen, küresel çete, manipülasyon silahını medya aracılığıyla çekti. 'İstediğimizi yaptırırız' ve 'Türkiye'de Batı'nın sözü geçer' amacıyla harekete geçen Batı medyası açık açık destek verdikleri Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyon için eşi benzeri görülmemiş bir kampanya yürüttü. İlk günden bu yana 'Türkiye'de demokrasi yok' yalanlarını ortaya atan Batı medyasına en güzel cevabı ise Türk halkı verdi. Yüzde 88'in üstünde bir katılımla gerçekleşen seçimlerle beraber Batı medyasının yürüttüğü kirli operasyon da suya düştü.Dergi, kirli algı operasyonunun adeta bayrak tutanı olmuştu. Seçim sürecine girildiğinden beri Başkan Erdoğan ve AK Parti hükümetini karalayıcı skandal propagandalara imza atan The Economist, tüm sosyal medya hesaplarını propaganda aracına çevirdi. Economist, Mayıs ayı kapağında '2023'ün en önemli seçimleri' başlığı ile okurlarının karşısına çıkarken 'Erdoğan gitmeli' ifadelerini kullandı. Kapakta, 'Oy verin, demokrasiyi kurtarın, Erdoğan gitmeli' ifadeleri yer aldı.Başkan Erdoğan'ın yenilgi ile karşı karşıya olduğunu iddialarında bulunurken Kemal Kılıçdaroğlu için 'Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz.' İfadelerini kullandı. Türk seçmeni yönlendirmeye çalışan Economist, Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını arzuladıklarını beyan ederek 'Muhalefet zaferi Batı için çok büyük jeopolitik değere sahip olur' ifadeleri ile açık açık itiraf etti.The Economist, skandal haberinin ardından resmin sosyal medya hesaplarında kullandığı görsellerde 'Erdoğan'a oy vermeyin' mesajlarını doldurdu.Türkiye'deki seçimlerle ilgili sürekli paylaşım yapan dergi, sosyal medya ağı Twitter üzerinden art arda tam 20 paylaşım yaptı.Skandal ifadelerin olduğu paylaşımlarda 'Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin diktatörüne ve zamana karşı yarışıyor' ifadelerine yer verildi. Haberde 'Muhtemelen kampanyanın hızından dolayı biraz bitkin görünen Kılıçdaroğlu, diktatörünün yarattığı bölünmeleri iyileştireceğini söylüyor. Ama önce kazanması gereken bir seçim var' denildi.