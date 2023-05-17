Kılıçdaroğlu'nun seçmeni depremzedelerden sonra şehide de küfretti: Size müstahak

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda büyük hayal kırıklığına uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmenleri, kendilerine oy vermedikleri gerekçesiyle depremzedelere küfretmişti. Sosyal medyada akım haline gelen 'nefret' paylaşımlarına bugün bir yenisi daha eklendi. PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın cenazesine gönderilen çelengin, şehit yakınları tarafından parçalanmasını hedef alan bir Ekşi Sözlük kullanıcısı skandal ifadeler kullandı. Şehide küfreden provokatör, "Müstahak size şehit olmak" ifadelerini kullandı.

Şırnak'ta yer alan Bestler-Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada, Uzman Çavuş Bayram Doğan şehit oldu. Şehit için Tokat'taki cenaze törenine, terör örgütleriyle iş tutan CHP ve İYİ Parti tarafından çelenk gönderildi. Şehit yakınları terör örgütleriyle iş birliği yapan Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelengi parçaladı.Çelengin şehit yakınları tarafından parçalanmasını hedef alan bir Ekşi Sözlük kullanıcısı skandal ifadeler kullandı.Şehide ve yakınlarına küfreden 'lafla' kullanıcı isimli provokatör, '... sığırları müstahak size şehit olmak' ifadelerini kullandı.64 milyonu aşkın seçmenin oy kullandığı 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. İlk turda deprem bölgesinde en çok oyu deprem anından itibaren bölgede cansiperane çalışan Cumhur İttifakı aldı.Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'na fark atmasını hazmedemeyen muhalefet yanlısı hesaplar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren depremzedelere hakaret edip küfürler savurdu.Savcılık ‘keşke daha çok ölseydiniz' deyip hakaret dolu paylaşımlarda bulunan hesaplar için soruşturma başlattı, zanlılardan bazıları tutuklanıp cezaevinde yollandı.