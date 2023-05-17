CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Kılıçdaroğlu'nun seçmeni depremzedelerden sonra şehide de küfretti: Size müstahak
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda büyük hayal kırıklığına uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmenleri, kendilerine oy vermedikleri gerekçesiyle depremzedelere küfretmişti. Sosyal medyada akım haline gelen 'nefret' paylaşımlarına bugün bir yenisi daha eklendi. PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın cenazesine gönderilen çelengin, şehit yakınları tarafından parçalanmasını hedef alan bir Ekşi Sözlük kullanıcısı skandal ifadeler kullandı. Şehide küfreden provokatör, "Müstahak size şehit olmak" ifadelerini kullandı.
Şırnak'ta yer alan Bestler-Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada, Uzman Çavuş Bayram Doğan şehit oldu. Şehit için Tokat'taki cenaze törenine, terör örgütleriyle iş tutan CHP ve İYİ Parti tarafından çelenk gönderildi. Şehit yakınları terör örgütleriyle iş birliği yapan Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelengi parçaladı.
Kılıçdaroğlu'nun seçmeni şehide ve yakınlarına küfretti
Çelengin şehit yakınları tarafından parçalanmasını hedef alan bir Ekşi Sözlük kullanıcısı skandal ifadeler kullandı.
Şehide ve yakınlarına küfreden 'lafla' kullanıcı isimli provokatör, '... sığırları müstahak size şehit olmak' ifadelerini kullandı.
Muhalifler günlerdir depremzedelere küfrediyor
64 milyonu aşkın seçmenin oy kullandığı 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. İlk turda deprem bölgesinde en çok oyu deprem anından itibaren bölgede cansiperane çalışan Cumhur İttifakı aldı.
Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'na fark atmasını hazmedemeyen muhalefet yanlısı hesaplar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren depremzedelere hakaret edip küfürler savurdu.
Savcılık ‘keşke daha çok ölseydiniz' deyip hakaret dolu paylaşımlarda bulunan hesaplar için soruşturma başlattı, zanlılardan bazıları tutuklanıp cezaevinde yollandı.
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