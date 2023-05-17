CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Kahramanmaraş'ta depremzedelere verilen çadırı topladılar
CHP'liler, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen depremzedeleri cezalandırmaya devam ediyor.
Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketini yaşadı.
50 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 11 ilde binlerce bina yıkıldı. Depremzedelere yurdun dört bir yanından yardımlar gönderildi. Tüm ülke seferber oldu.
Devletin bütün imkanlarını sunduğu bölgeye yardım eden bazı kişilerin gerçek yüzü ise 14 Mayıs seçiminden sonra ortaya çıktı. Depremzedelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvenip oy vermesi Millet İttifakı'nın destekçilerini kızdırdı.
Bu durum skandal olayların yaşanmasına neden oldu.
Belediyeler depremzedeleri cezalandırdı
Önce CHP'li Tekirdağ Belediyesi'nin otellere yerleştirdiği depremzedeleri sokağa atmak istemesinin ardından bu kez de bir benzer durum depremin merkezinde yaşandı.
Kahramanmaraş'ın Öksüzlü köyüne kurulan çadırda yaşayan depremzedelerin kullanması için verilen erzakların bulunduğu çadır, oy vermedikleri için toplandı.
Yiyecek, içecek ihtiyacını buradan karşılayan depremzedelerin kullandığı çadırın kaldırılmasından sonra erzaklar açık alanda kaldı.
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