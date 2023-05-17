Kahramanmaraş'ta depremzedelere verilen çadırı topladılar

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketini yaşadı.50 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 11 ilde binlerce bina yıkıldı. Depremzedelere yurdun dört bir yanından yardımlar gönderildi. Tüm ülke seferber oldu.Devletin bütün imkanlarını sunduğu bölgeye yardım eden bazı kişilerin gerçek yüzü ise 14 Mayıs seçiminden sonra ortaya çıktı. Depremzedelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvenip oy vermesi Millet İttifakı'nın destekçilerini kızdırdı.Bu durum skandal olayların yaşanmasına neden oldu.Önce CHP'li Tekirdağ Belediyesi'nin otellere yerleştirdiği depremzedeleri sokağa atmak istemesinin ardından bu kez de bir benzer durum depremin merkezinde yaşandı.Kahramanmaraş'ın Öksüzlü köyüne kurulan çadırda yaşayan depremzedelerin kullanması için verilen erzakların bulunduğu çadır, oy vermedikleri için toplandı.Yiyecek, içecek ihtiyacını buradan karşılayan depremzedelerin kullandığı çadırın kaldırılmasından sonra erzaklar açık alanda kaldı.