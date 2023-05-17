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Beyaz Gazete
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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

İtirazlar sonuç verdi: AK Parti bir ilde vekil sayısını 2'ye yükseltti

AK Parti Isparta İl Başkanı Serkan Keskin, merkez ilçe seçim kuruluna itirazlarından sonra yapılan düzeltmeler sonucu 14 Mayıs'taki seçimlerde partisinin kentteki milletvekili sayısının ikiye yükseldiğini açıkladı.

İtirazlar sonuç verdi: AK Parti bir ilde vekil sayısını 2'ye yükseltti
Ekleme: 17.05.2023 - 11:41 Güncelleme: 17.05.2023 - 11:50 / Editör: Ozge Selin
İtirazlar sonuç verdi: AK Parti bir ilde vekil sayısını 2'ye yükseltti
AK Parti Isparta İl Başkanı Serkan Keskin, AK Parti Isparta İl Başkanlığındaki toplantı salonunda yaptığı açıklamada, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin ilçe seçim kurulunun bazı birleştirme tutanaklarında maddi hatalar tespit ettiklerini söyledi.

Hatalar nedeniyle ilçe seçim kuruluna itirazda bulunduklarını belirten Keskin, sürecin sükunetle takip edildiğini dile getirdi.

Keskin, ilçe seçim kurulunca başvurularının incelendiğini kaydederek, 'Düzeltmelerden sonra Yüksek Seçim Kurulunun son verilerine göre AK Parti'nin Isparta'daki oyu 96 bin 634, İYİ Parti'nin ise 48 bin 270 olarak bulunmaktadır. Bu veriler ışığında Isparta'dan AK Parti'nin iki milletvekili çıkardığı anlaşılmaktadır' ifadesini kullandı.
Keskin, 28. dönemde TBMM'de Isparta'yı AK Parti adına Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun'un temsil edeceğini kaydetti.

Osman Zabun da Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini belirterek, 'Şu andaki verilerden yola çıkarak sizlerle paylaştığımız tablo budur. İnşallah bu süreçler tamamlandıktan sonra hukuki bir süreç olmadığı takdirde tablo Isparta AK Parti'nin iki milletvekiliyle temsil edeceğini göstermektedir' dedi.

İtirazlar sonuç verdi: AK Parti bir ilde vekil sayısını 2'ye yükseltti
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