İstanbul'da ev sahibi dehşeti! Kiracısını bıçakla ağır yaraladı

Olay, saat 10.30 sıralarında Sarıyer Merkez Mahallesi'ndem eydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce kirasına zam yapıldığı öğrenilen Serkan K. (42), ücreit birkaç gün geciktirdi. Bu duruma öfkelenen ev sahibinin oğlu Kerem G. (40), kiraıcsını cadde üstünde gördü. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bıçağını çıkartan Kerem G., Serkan Kaptan'ı kasığından bıçakladı. Olay yerinde çok miktarda kan kaybeden Serkan K, taksiyle Sarıyer Çayırbaşı Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Ev sahibinn oğlu Kerem G. ise olay yeirnden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Yaşananların ardından ihbar üzerine olay yerine poils ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldıktan sonra bir süre inceleme yaptı. Ağır yaralı adamın ise ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Öte yandan polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda şüpheli Kerem G., Beşiktaş Ortaköy'de olayda kullandığı bıçakla birlikte kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.