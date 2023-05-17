CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
İstanbul'da ev sahibi dehşeti! Kiracısını bıçakla ağır yaraladı
Sarıyer'de bir ev sahibinin oğlu, kirasını ödeyemeyen kişiyi yol ortasında bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan poils tarafından Ortaköy'de yakalandı.
Olay, saat 10.30 sıralarında Sarıyer Merkez Mahallesi'ndem eydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce kirasına zam yapıldığı öğrenilen Serkan K. (42), ücreit birkaç gün geciktirdi. Bu duruma öfkelenen ev sahibinin oğlu Kerem G. (40), kiraıcsını cadde üstünde gördü. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bıçağını çıkartan Kerem G., Serkan Kaptan'ı kasığından bıçakladı. Olay yerinde çok miktarda kan kaybeden Serkan K, taksiyle Sarıyer Çayırbaşı Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
KİRACININ HAYAİT TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Ev sahibinn oğlu Kerem G. ise olay yeirnden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Yaşananların ardından ihbar üzerine olay yerine poils ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldıktan sonra bir süre inceleme yaptı. Ağır yaralı adamın ise ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
POLİS SALDIRGANI YAKALADI
Öte yandan polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda şüpheli Kerem G., Beşiktaş Ortaköy'de olayda kullandığı bıçakla birlikte kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI