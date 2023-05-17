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MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

İstanbul'da bu kadar da olmaz dedirten hırsızlık: SMA’lı bebeğin yardım kutusunu çaldı

Şişli’de SMA’lı bebeğinin tedavisi için para toplayan babanın standındaki yardım kutusu, motosikletli ve kasklı hırsız tarafından çalındı. Kaçarken merdivenlerden düşen hırsız, vatandaşlar ve bebeğin babası tarafından yakalanarak dövüldü.

Ekleme: 17.05.2023 - 10:58 Güncelleme: 17.05.2023 - 11:00 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da bu kadar da olmaz dedirten hırsızlık: SMA’lı bebeğin yardım kutusunu çaldıİstanbul'da dün saat 16.30 sıralarında Şişli Perpa Ticaret Merkezi önünde Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası olan 2 yaşındaki Abdullah Sezer’in babası Nedim Sezer, çocuğunun tedavisi için gerekli olan ilacı alabilmek için 1 milyon 817 bin 637 doları (yaklaşık 35 milyon 859 bin 251 lira) toplayabilmek amacıyla İstanbul Valiliğinin izniyle yardım standı açtı.

Baba Sezer, vatandaşlardan yardım beklediği esnada 34 CHA 563 plakalı motosikletle gelen kasklı bir şahıs, standın üstünde duran yardım kutusunu çalıp kaçmaya başladı.

Pes dedirten hırsızlık: SMA'lı bebeğin yardım parasını çaldı

Birkaç metre ilerleyen şahıs, Perpa Ticaret Merkezi'nin girişindeki merdivenlerden düştü. Babanın da peşinden koştuğu hırsızın kaçmasına vatandaşlar izin vermedi.

Ardından da hırsıza, hem bebeğin babası hem de vatandaşlar tarafından tekme ve yumrukla meydan dayağı atıldı.

Yakalanan şahsın, “kızım için yaptım” ve pişkin halde “su verin” dediği duyulurken, yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı. Babanın paramparça olan yardım kutusundaki paraları geri almasının ardından vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Meydan dayağı atıldı

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Tekin B. isimli şahsı ters kelepçe yaparak gözaltına aldı.

Polisin yaptığı incelemede şahsın kullandığı motosikletin ise çalıntı olduğu tespit edildi. Ayrıca şahsın, kuzeninin kimliğini kullandığı ve polis ekiplerine onu verdiği öğrenildi. Ayrıca şahsın evli olmadığı ve çocuğunun bulunmadığı da ortaya çıktı.

İstanbul'da bu kadar da olmaz dedirten hırsızlık: SMA’lı bebeğin yardım kutusunu çaldı

"Bu milletin parasını çaldı, ben gerçekten çok üzülüyorum"

Olayla ilgili konuşan baba Abdullah Sezer, “Benim oğlum SMA hastasıdır. Ben sabahtan beri oğlum için yardım topluyorum. Bir motorcu bağış kutusunu alarak kaçtı. Bu kutuyu paramparça etti. Kaçmaya yer bulamadığı için düştü. Bütün halk sağ olsun üstüne atladı. Sonrasında zaten motor da çalıntı dediler. Ben oğlum için 1 lira topluyorum. Bu milletin parasını çaldı, ben gerçekten çok üzülüyorum. Bir an önce oğlum tedavi olması gerekiyor. Gerçekten çok üzüntülüyüm. Sabahtan akşama kadar çabalıyorum. Bilmiyorum konuşamıyorum şu an” dedi.

"1 TL toplayarak çocuğumu ilaçlarına kavuşturmak istiyorum ama vicdansızlar parayı alıp çalıyor"

Baba Sezer, “Vatandaşlar sağ olsun kaçarken engellediler, darp ettiler. Ben standın başındayken motorla geldi ve kutuyu aldı. Ben ne olduğunu şaşırdım. Direkt peşinden koştum. Motordan düştüğü gibi üstüne atladık. Kampanyamız bir buçuk yıldır devam ediyor. Henüz yüzde 48 seviyesinde. Çocuğum kaslarını günden güne kaybediyor. İnşallah ilacına kavuşur. Çocuğum gittikçe kaslarını kaybediyor. 1 TL toplayarak çocuğumu ilaçlarına kavuşturmak istiyorum ama vicdansızlar parayı alıp çalıyor. Gerçekten bu bizi çok üzüyor. Ben sabahtan akşama kadar oğluma para topluyorum. Bir baba olarak çok zor durumdayım” diye konuştu.

Motosiklet de çalıntı çıktı

Öte yandan baba Nedim Sezer’in Feriköy Polis Merkezi Amirliği’nde şikayetçi olması üzerine hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrasında emniyete götürülen Tekin B.’nin ifadesi alınarak “açıktan hırsızlık” ve “motosiklet hırsızlığı” suçundan adli işlem yapıldı.

Hırsız işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalıntı motosiklet ise sahibine teslim edildi.

İstanbul'da bu kadar da olmaz dedirten hırsızlık: SMA’lı bebeğin yardım kutusunu çaldı

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