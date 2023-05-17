CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
İstanbul'da Barış Boyun suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı
İstanbul’da, Barış Boyun’un yönettiği organize suç örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda silah ve bir çalıntı otomobil ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan'da bir araçtan 2 farklı otomobile uzun namlulu silah taşındığı bilgisi üzerine inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda araçların, İtalya'da gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan organize suç örgütü lideri Barış Boyun ekibine ait olduğu belirlendi.
Polis, aynı zamanda farklı zamanlarda Küçükçekmece'de 4 kişinin, Bağcılar'da ise 3 kişinin silahlı saldırı sonucu yaralanması olayının da arkasında yine aynı suç çetesinin olduğunu saptadı. Bunun üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, adresleri tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilere ait adres ve araçlarda yapılan aramalarda 1 uzun namlulu silah, 5 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait çok sayıda fişek, 3 adet çelik yelek ve 1 adet çalıntı araç ele geçirdi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan şüphelilerin silahlı saldırı düzenledikleri ve silah taşıdıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde siyah lüks bir otomobille başka bir araca ateş açıldığı anlar ile 3 farklı araçtan inen şüphelilerin boş bir araziye girdikleri daha sonra buradan dönüp araç değiştirerek olay yerinden ayrıldıkları anlar yer aldı.
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