CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Genel Merkez'deki kriz açığa çıktı: Gürsel Tekin'den CHP'ye rest!
14 Mayıs seçimlerinde büyük hüsrana uğrayan CHP bir yandan küçük ortaklara verdiği tavizler sonucu milletvekili kayıplarına uğrarken, diğer yandan da kendi parti içi hesaplaşma ve kavgalarıyla da kamuoyunun gündeminden düşmüyor. 28 Mayıs'taki ikinci tur için 'hazırlık' yapan CHP'de Gürsel Tekin'in Kars'a görevlendirilmesine rağmen "İstanbul'da çalışmaya devam edeceğim" açıklaması genel merkezdeki büyük krizin bir yansıması olarak yorumlandı.
7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP 14 Mayıs seçimlerinde fiyasko yaşadı. Seçimlerin ardından hem koalisyondaki küçük partilerin hem de İYİ Parti cephesinin tavırları partideki krizi derinleştirirken, sosyal medyada Gürsel Tekin'in Kars'ta görevlendirilmesine rağmen 'İstanbul'da çalışmaya devam edeceğim' mesajı partideki derin krizi gözler önüne serdi.
'KARS'TA GÖREVLENDİRİLDİM, İSTANBUL'DA ÇALIŞACAĞIM'
Gürsel Tekin sosyal medya hesabından yaptığı çelişkili açıklamada, 'Seçim çalışması yapmak üzere Kars ilimize görevlendirildim. 12 milyon seçmenin olduğu, sokak sokak bildiğim İstanbul'da çalışmaya devam edeceğim. Özellikle oy kaybettiğimiz veya yeterli oyu alamadığımız ilçelerimizde olacağım.' ifadelerini kullandı.
Tekin, 'Kars'a elbette gideceğim. Sayın Genel Başkanımızla da görüştük. Talimatı doğrultusunda Halkın Otobüsü İstanbul'u sokak sokak gezecek. Milletimiz kararı ikinci tura bıraktı. Kazanacağız.' dedi.
Gürsel Tekin'in açıklamalarına ise partililer sosyal medyadan şu sözlerle tepki gösterdi:
'İKTİDAR OLMAK GİBİ DERTLERİ YOK'
*Bu adamlar CHP genel merkezine çöreklenmişler ve orayı bir rant kapısına çevirmişler, iktidar falan olmak gibi bir dertleri yok, keyifleri yerinde. Yıllardır hangi üstün özelliklerinden dolayı sürekli milletvekili seçiliyorlar bunlar? Kars'a git ve görevini yap efendi!
*Adama bak. Kars'ta görevlendirilmiş ama İstanbul'da çalışacakmış.Parti disiplini filan hak getire.
*Kars'ta görevlendirilmiş ama beyefendi Kars'a gitmiyormuş. Paşa keyfi bozulmasın deyü. Parti içi disiplin CHP'de hak getire.
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