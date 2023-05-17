CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Firari Ankara Kuşu yakalandı! Muharrem İnce'ye kaset kumpası kurulmuştu!
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye ait olduğu iddia edilen görüntüler, seçime günler kala sosyal medya üzerinden yayıldıktan sonra İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmişti. İnce’ye kurulan kaset kumpasıyla ilgili SABAH şok bilgilere ulaştı.
İnce'ye yapılan kaset kumpasından FETÖ-CHP işbirliği çıktı. İnce hakkında provokatif paylaşımda bulunan ve dezenformasyon faaliyeti yürüten 13 hesap tespit edildi. Fotoğraf ve videoların yurtdışı menşeili farklı sitelerden alınmış görüntüler olduğu, belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğu belirlendi. Başta FETÖ'nün Goebbels'i olarak bilinen ve örgütün propaganda imamı olan firari Cevheri Güven tarafından gönderilen sahte içeriklerin CHP Gençlik Kollarına üye kişiler tarafından WhatsApp uygulamasında kurulan gruptan dağıldığı tespit edildi.
Grupta CHP Şişli Gençlik Kolları eski yöneticisi ve üyesi Ozan Özgür Doğru, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yüksek mimar olan CHP Ankara Gençlik Kolları üyesi Veli Koşar yer alırken takipçi sayısı fazla olan Ankara Kuşu Twitter hesabı sahibi Oktay Yaşar'ın üzerinden planın devreye sokulduğu ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkması üzerine kayıplara karışana Ankara Kuşu Oktay Yaşar yakalanarak gözaltına alındı.
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