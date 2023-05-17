FETÖ hükümlüsü Şaban Çepik'in kızı Şerife Nur Çepik seçim sonucunu hazmedemeyince küfürler savurdu: Depremzedeleri toplayıp yakacağım

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sebebiyle sandık başına gitti. Kesin olmayan geçici sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17, Muharrem İnce yüzde 0,44 oy aldı. Buna göre, ikinci turda en çok oyu alan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışacak.Erdoğan'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği kentlerde seçim yarışını önde tamamlaması, muhalefeti ve terör örgütü destekçilerini rahatsız etti. 14 Mayıs seçimlerinin ardından Erdoğan'a oy verdikleri gerekçesiyle depremzedeleri hedef alan muhalifler, vatandaşlara tehdit ve hakaretlerde bulunmaya başladı. Son olarak yurt dışında yaşadığı öğrenilen Şerife Nur Çepik isminde bir kadının seçim sonuçlarına yönelik yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı.Sosyal medya hesabından videolar çeken Çepik, skandal sözler sarf ettiği görüntülerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Partililere küfür ederek oy veren vatandaşlara ağıza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Deprem bölgesindeki vatandaşları Erdoğan'a oy verdikleri gerekçesiyle toplayıp yakmak istediğini söyleyen Şerife Nur Çepik, kendisine yanıt veren depremzedelere hakaret etmeyi sürdürdü.Şerife Nur Çepik'in FETÖ'nün kapatılan Zirve Üniversitesi davasında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan eski yabancı diller bölüm başkanı Şaban Çepik'in kızı olduğu öğrenildi.Depremzedelere ve Erdoğan'a oy veren vatandaşlara kin kusan Şerife Nur Çepik'in skandal sözleri şu şekilde:'Arkadaşlar Tayyipçi arkadaşlarım varsa lütfen beni takipten çıksınlar. Tayyip'e oy atmış herhangi bir kişi. Lütfen takipçi sayım yarıya insin. Bu kadar aptal ve bağnaz insanla aynı yerde kalamayacağım ben gerçekten. Aynı fikirleri ya da aynı şeyleri paylaşamayacağım. Çok iğrençsiniz midemi bulandırıyorsunuz. Bu kadar salak bu kadar aptal bir yaşamadığım için de şu an çok mutluyum. Gerçekten herhalde şu an Türkiye'de olsam kafayı falan tırlatırdım. Yani baktıkça insanlara acaba bu mu verdi, acaba bu mu verdi? Rezilsiniz ya. Bizi bu kadar rezil hale sokan, bizi mahveden, bizim ağzımıza ... bu adamı tekrardan başımıza getiriyorsunuz ya, rezilsiniz. Midem bulanıyor hepinizden. Allah'ın belaları. ... çocuğu bu adamlar bakın. Bu adamlar bizim ağzımıza ... Haberiniz yok. Ama var ya gelsin, ikinci turda da gelsin. Göreceğim o zaman belanızı sizin. Göreceğim belanızı nasıl yapıyor göreceğiz. Ama eğer var ya benim başıma bir şey gelsin bu olayla ilgili var ya ben bu sefer...Ailen öldü enkaz altında sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin ya? Sen hala nasıl bu adamı seçebilirsin? Bu adamı seçenler kim abi ya? Toplayıp yakacağım hepsini bir külliyede ya. Ben böyle bir insanım artık. Bundan sonra böyle kardeşim. Bu geri zekalılığa tahamülüm kalmadı benim. sıfır. İyi ki terk ettim ya.'Şerife Nur Çepik, daha sonra kendisine tepki gösteren takipçilerine hakaret etmeyi sürdürdü.