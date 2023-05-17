RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
FETÖ hükümlüsü Şaban Çepik'in kızı Şerife Nur Çepik seçim sonucunu hazmedemeyince küfürler savurdu: Depremzedeleri toplayıp yakacağım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde seçim yarışını önde tamamlamasının ardından afetzedelere yönelik yapılan skandal bir paylaşım daha ortaya çıktı. FETÖ'nün kapatılan Zirve Üniversitesi davasında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan eski yabancı diller bölüm başkanı Şaban Çepik'in yurt dışında yaşayan kızı Şerife Nur Çepik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Partililere küfür ederek oy veren vatandaşlara ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Deprem bölgesindeki vatandaşları Erdoğan'a oy verdikleri gerekçesiyle toplayıp yakmak istediğini söyleyen Şerife Nur Çepik, kendisine yanıt veren afetzedelere hakaret etmeyi sürdürdü.
Seçim sonucunu hazmedemeyen muhalifler kin kusmaya devam ediyor
Erdoğan'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği kentlerde seçim yarışını önde tamamlaması, muhalefeti ve terör örgütü destekçilerini rahatsız etti. 14 Mayıs seçimlerinin ardından Erdoğan'a oy verdikleri gerekçesiyle depremzedeleri hedef alan muhalifler, vatandaşlara tehdit ve hakaretlerde bulunmaya başladı. Son olarak yurt dışında yaşadığı öğrenilen Şerife Nur Çepik isminde bir kadının seçim sonuçlarına yönelik yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Partililere ağza alınmayacak sözler
Sosyal medya hesabından videolar çeken Çepik, skandal sözler sarf ettiği görüntülerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Partililere küfür ederek oy veren vatandaşlara ağıza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Deprem bölgesindeki vatandaşları Erdoğan'a oy verdikleri gerekçesiyle toplayıp yakmak istediğini söyleyen Şerife Nur Çepik, kendisine yanıt veren depremzedelere hakaret etmeyi sürdürdü.
Babası FETÖ'den hüküm giyen Şaban Çepik çıktı
Şerife Nur Çepik'in FETÖ'nün kapatılan Zirve Üniversitesi davasında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan eski yabancı diller bölüm başkanı Şaban Çepik'in kızı olduğu öğrenildi.
Depremzedelere ve Erdoğan'a oy veren vatandaşlara kin kusan Şerife Nur Çepik'in skandal sözleri şu şekilde:
'Arkadaşlar Tayyipçi arkadaşlarım varsa lütfen beni takipten çıksınlar. Tayyip'e oy atmış herhangi bir kişi. Lütfen takipçi sayım yarıya insin. Bu kadar aptal ve bağnaz insanla aynı yerde kalamayacağım ben gerçekten. Aynı fikirleri ya da aynı şeyleri paylaşamayacağım. Çok iğrençsiniz midemi bulandırıyorsunuz. Bu kadar salak bu kadar aptal bir yaşamadığım için de şu an çok mutluyum. Gerçekten herhalde şu an Türkiye'de olsam kafayı falan tırlatırdım. Yani baktıkça insanlara acaba bu mu verdi, acaba bu mu verdi? Rezilsiniz ya. Bizi bu kadar rezil hale sokan, bizi mahveden, bizim ağzımıza ... bu adamı tekrardan başımıza getiriyorsunuz ya, rezilsiniz. Midem bulanıyor hepinizden. Allah'ın belaları. ... çocuğu bu adamlar bakın. Bu adamlar bizim ağzımıza ... Haberiniz yok. Ama var ya gelsin, ikinci turda da gelsin. Göreceğim o zaman belanızı sizin. Göreceğim belanızı nasıl yapıyor göreceğiz. Ama eğer var ya benim başıma bir şey gelsin bu olayla ilgili var ya ben bu sefer...
Ailen öldü enkaz altında sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin ya? Sen hala nasıl bu adamı seçebilirsin? Bu adamı seçenler kim abi ya? Toplayıp yakacağım hepsini bir külliyede ya. Ben böyle bir insanım artık. Bundan sonra böyle kardeşim. Bu geri zekalılığa tahamülüm kalmadı benim. sıfır. İyi ki terk ettim ya.'
Şerife Nur Çepik, daha sonra kendisine tepki gösteren takipçilerine hakaret etmeyi sürdürdü.