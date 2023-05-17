CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Fahrettin Altun'dan Charlie Hebdo skandalına çok sert tepki: Bizi yolumuzdan döndüremezsiniz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransız Charlie Hebdo dergisinin kapağına tepki göstererek, "Ne yaparsanız yapın, Recep Tayyip Erdoğan’ı yıldıramazsınız. Bizi de yolumuzdan döndüremezsiniz" ifadelerini kullandı.
Dünyanın gözü kulağı Türkiye'den gelen haberlerde...
Türkiye'deki seçimleri dakika dakika takip eden Dünya medyası, bugün yayınladıkları haberlerde son durumu mercek altına aldı.
2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimin nabzını tutan pek çok televizyon ve gazete gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini hazmedemeyen Charlie Hebdo dergisi skandal bir karikatür paylaştı.
Charlie Hebdo'ya sert tepki
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hadsiz bir "karikatür" paylaşan Fransız Charlie Hebdo dergisine tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Altun, "Ne yaparsanız yapın, Recep Tayyip Erdoğan’ı yıldıramazsınız. Bizi de yolumuzdan döndüremezsiniz." vurgusu yaptı.
"Ne denli iğrenç olduklarını dünyaya kanıtlamış oldular"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamaları şu şekilde:
Provokasyon, hakaret ve küfrün dünya medyasındaki önemli merkezlerinden biri olan Charlie Hebdo adlı çirkin neşriyat, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yaptığı son ahlak ve insanlık dışı karikatürle bir kez daha ne denli iğrenç olduğunu dünyaya kanıtlamış oldu.
Anlaşılan o ki Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mayıs seçimlerinde elde ettiği büyük başarı, bu şeref yoksunlarının da uykularını kaçırmış, hastalıklı ruh hallerini ortalığa saçıp kinlerini, nefretlerini kusmalarına vesile olmuş.
"Recep Tayyip Erdoğan’ı yıldıramazsınız"
Charlie Hebdo ve türevlerine sesleniyorum: Ne yaparsanız yapın, Recep Tayyip Erdoğan’ı yıldıramazsınız. Bizi de yolumuzdan döndüremezsiniz.
Bu ahlaksızlığı şiddetle kınıyor, düşmüş oldukları bu çaresizlikte debelenirlerken onlara acıyan gözlerle bakıyoruz.
Türkiye'deki seçimleri dakika dakika takip eden Dünya medyası, bugün yayınladıkları haberlerde son durumu mercek altına aldı.
2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimin nabzını tutan pek çok televizyon ve gazete gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini hazmedemeyen Charlie Hebdo dergisi skandal bir karikatür paylaştı.
Charlie Hebdo'ya sert tepki
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hadsiz bir "karikatür" paylaşan Fransız Charlie Hebdo dergisine tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Altun, "Ne yaparsanız yapın, Recep Tayyip Erdoğan’ı yıldıramazsınız. Bizi de yolumuzdan döndüremezsiniz." vurgusu yaptı.
"Ne denli iğrenç olduklarını dünyaya kanıtlamış oldular"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamaları şu şekilde:
Provokasyon, hakaret ve küfrün dünya medyasındaki önemli merkezlerinden biri olan Charlie Hebdo adlı çirkin neşriyat, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yaptığı son ahlak ve insanlık dışı karikatürle bir kez daha ne denli iğrenç olduğunu dünyaya kanıtlamış oldu.
Anlaşılan o ki Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mayıs seçimlerinde elde ettiği büyük başarı, bu şeref yoksunlarının da uykularını kaçırmış, hastalıklı ruh hallerini ortalığa saçıp kinlerini, nefretlerini kusmalarına vesile olmuş.
"Recep Tayyip Erdoğan’ı yıldıramazsınız"
Charlie Hebdo ve türevlerine sesleniyorum: Ne yaparsanız yapın, Recep Tayyip Erdoğan’ı yıldıramazsınız. Bizi de yolumuzdan döndüremezsiniz.
Bu ahlaksızlığı şiddetle kınıyor, düşmüş oldukları bu çaresizlikte debelenirlerken onlara acıyan gözlerle bakıyoruz.
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