CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Çuvallayan anketçi Mehmet Pösteki sessizliğe büründü
14 Mayıs seçimleri öncesinde yayınladığı araştırmalarla çuvallayan anket şirketlerinden olan ORC'nin Araştırma Müdürü Mehmet Pösteki, seçim gecesinden beri suskunluğunu koruyor.
Türkiye gelecek yüzyılını şekillendirecek tercihi yapmak için 14 Mayıs tarihinde sandık başına gitti.
Buna göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırken, son hafta öne çıkan anketlerin ilk sırada gösterdiği Yedili Masa'nn cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 50 barajını aşamadı. CHP yandaşı anket şirketlerinin ikinci sırada gösterdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sandıkların yüzde 100'nün açıldığı tabloda, oyların yüzde 49.5'ini aldı.
CHP yandaşı anket şirketleri çuvalladı
Bu tabloya göre çoğu kamuoyu araştırma şirketi seçimden önceki son günlerde yayımladığı anket sonuçları ile ciddi oranda yanıldı. Areda Survey ve Optimar gibi anket şirketleri ise seçim sonuçlarına en yakın araştırma sonucu yayınlayan araştırma şirketleri arasında yer aldı.
ORC'nin müdürü üç maymunu oynamaya başladı
Seçim öncesinde yayınladığı ankette Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 51.7, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ise yüzde 44.2 oran veren ORC Araştırma ise en çok yanılan anket şirketlerinden birisi oldu.
12 Mayıs'ta 'İtibarımız satılık değildir. Sonuçlar şimdiden hayırlı olsun' diyerek Kılıçdaroğlu'nu önde gösteren sözde araştırmanın sonuçlarını paylaşan ORC Araştırma'nın Müdürü Mehmet Pösteki'nin seçim gecesinden beri tweet atmaması ise dikkat çekiyor.
Gelen tepkilere rağmen her hangi bir açıklamada bulunmayan Pösteki'nin kayıplara karışması, CHP yandaşı anket şirketlerinin güvenirliliğini bir kez daha sorgulatmaya başladı.
ORC seçim öncesi yayınladığı son ankette şu oranları vermişti;
Kılıçdaroğlu: Yüzde 51.7
Erdoğan: Yüzde 44.2
Oğan: Yüzde 2.8
İnce: Yüzde 1.3
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