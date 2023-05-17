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Beyaz Gazete
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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

CHP’nin FETÖ ve PKK sevici adayları mecliste: İşte o isimler!

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile iş birliği yapan Millet İttifakı'nın listesinde yer alan bazı isimler büyük tepki çekmişti. Darbecilerin ve FETÖ'cülerin tamamının göreve iade edileceğini söyleyen Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli 1. sıradan milletvekili oldu. CHP Yalova 1. sıra adayı FETÖ'den yargılandığı davada hapis cezası alan fakat hükmün açıklanmasının geri bırakılan eski Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan da CHP'den meclise giren bir diğer isim oldu. CHP'den Ankara 1'inci Bölge 4'üncü sıradan milletvekili adayı olan Okan Onur Konuralp de meclise girdi. Konuralp geçtiğimiz yıllarda PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkında yaptığı paylaşımlar yeniden gündeme geldi...

CHP’nin FETÖ ve PKK sevici adayları mecliste: İşte o isimler!
Ekleme: 17.05.2023 - 10:23 Güncelleme: 17.05.2023 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
CHP’nin FETÖ ve PKK sevici adayları mecliste: İşte o isimler!
'Kemalizm ırkçıdır' diyen eski FETÖ gazetesi Taraf'ın yazarı Yüksel Taşkın CHP İzmir 1. bölge 1. sıradan milletvekili olarak meclise girdi. CHP'nin 2020'de Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Yüksel Taşkın, 2008 yılında verdiği röportajda Kemalizm'i 'ırkçı' ve 'dışlayıcı' söyleriyle hedef almıştı.


CHP’nin FETÖ ve PKK sevici adayları mecliste: İşte o isimler!

Taşkın, 'Kemalizm baştan beri dışlayıcıdır. Kemalizm azınlıklarla ve farklı etnik kimliklerle bir arada yaşama meselesini çözememiştir. Azınlıkların Türkiye'den gitmesiyle vatan ve millet olunabileceği vurgusuna sahiptir. Kemalizm'in dışlayıcı bir etnik milliyetçiliğe ve ırkçılığa kayabilme potansiyeli var. Özellikle uluslararası meseleler devreye girip de korku ve sıkışma yaşandığında ya da Kürt sorununda sıkıştığında Kemalizm'in ırkçı tarafı ortaya çıkıyor' demişti.


CHP’nin FETÖ ve PKK sevici adayları mecliste: İşte o isimler!

KUMPAS DAVALARININ TETİKÇİSİ OLDU
Taşkın, Tanıl Bora ile yazdığı 'Sağ Kemalizm' başlıklı makalesinde de şu ifadeleri kullanmıştı: 'Seçkinci, atavist (atacı) ve faşizan öğelerle eklemlenen otoriteryanizmi, etnisist-kültüralist açılımları belirgin milliyetçiliği düşünüldüğünde, Kemalizmin esasen sağcı olduğunu ileri sürmek de pekala mümkündür.' Yüksel Taşkın 2014 yılında Hayat Tv'de katıldığı programda da, CHP'nin özellikle Baykal döneminde kendini yenilemediğini, CHP'nin HDP gibi yapılarla yan yana gelinebilecek bir ortamın oluşması gerektiğini söylemişti. Yüksel Taşkın'ın, FETÖ'nün Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının tetikçisi Taraf'ın yazarı olduğu da ortaya çıkmıştı.

CHP’nin FETÖ ve PKK sevici adayları mecliste: İşte o isimler!

TERÖRİST BAŞININ FOTOĞRAFINI PAYLAŞAN ADAY MECLİSTE
CHP'den Ankara 1'inci Bölge 4'üncü sıradan milletvekili adayı olan Okan Onur Konuralp meclise girmeyi başardı. Konuralp geçtiğimiz yıllarda PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkında yaptığı paylaşımlar yeniden gündeme geldi. Konuralp'in sosyal medya hesabından terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını paylaşarak CHP tabanının büyük tepkisini çekmişti.

CHP’nin FETÖ ve PKK sevici adayları mecliste: İşte o isimler!

FETÖ'DEN HAPİS CEZASI ALDI, MECLİSE GİRDİ
CHP Yalova 1. sıra adayı FETÖ'den yargılandığı davada hapis cezası alan fakat hükmün açıklanmasının geri bırakılan eski Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan da CHP'den meclise giren bir diğer isim oldu.

CHP’nin FETÖ ve PKK sevici adayları mecliste: İşte o isimler!

Becan, YTSO'nun parasının Bank Asya'ya yatırılmasıyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma çerçevesinde 10 Mayıs 2017 tarihinde gözaltına alınmış,

CHP’nin FETÖ ve PKK sevici adayları mecliste: İşte o isimler!

Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçlamasıyla tutuksuz yargılanmıştı.

CHP’nin FETÖ ve PKK sevici adayları mecliste: İşte o isimler!

Becan yargılama sonucu 'örgüte yardım etmek' suçundan 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkemenin hükmü açıklamasını geri bırakması nedeniyle hapse girmekten kurtulan Becan, 3 dönemdir YTSO yönetim kurulu başkanlığını yürütüyordu.

CHP’nin FETÖ ve PKK sevici adayları mecliste: İşte o isimler!

DARBECİLERİ VE FETÖ'CÜLERİ GÖREVE İADE EDECEĞİZ
Darbecilerin ve FETÖ'cülerin tamamının göreve iade edileceğini söyleyen Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli 1. sıradan milletvekili oldu.

CHP’nin FETÖ ve PKK sevici adayları mecliste: İşte o isimler!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca bir toplantıda, 'Tüm akademisyenlerimizi göreve iade edeceğiz. Hakkında kesinleşmiş yargı hükmü dahi olsa, KHK ile ihraç edilen, mahkûmiyet ya da ne olursa olsun tamamının dosyasını yeniden ele alacağız' diye konuşmuştu.

CHP’nin FETÖ ve PKK sevici adayları mecliste: İşte o isimler!

Parti üyesi bir kişinin kızına tacizde bulunduğu iddiasıyla genel merkeze ulaştırılan bir mektup sonrası disiplin soruşturması geçiren CHP, Konya 1. sıra adayı Barış Bektaş da milletvekili seçildi.

CHP’nin FETÖ ve PKK sevici adayları mecliste: İşte o isimler!


CHP’nin FETÖ ve PKK sevici adayları mecliste: İşte o isimler!


CHP’nin FETÖ ve PKK sevici adayları mecliste: İşte o isimler!

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