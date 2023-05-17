CHP'lilerin tepkisi sonrası geri adım: Ahmet Davutoğlu milletvekili paylaşımını sildi!

Geçtiğimiz pazar günü yapılan 14 Mayıs seçimlerine 19 aday listesiyle CHP listesinden giren Gelecek Partisi, 10 milletvekili çıkardı. Söz konusu gelişme ise Gelecek Partisi'nin ortağı olduğu Yedili Masa'nın seçmenleri arasında büyük tartışmaya neden olurken, parti lideri Ahmet Davutoğlu ise bugün milletvekilleriyle ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Davutoğlu'nun, CHP'li seçmenlerin tepkisi sonrası söz konusu paylaşımı sildiği görüldü.

Yedili Masa'nın ortaklarından Gelecek Partisi, 14 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine 19 aday listesiyle CHP listesinden girdi.Kesin olmayan sonuçlarına göre, Gelecek Partisi'nin 19 kişilik kontenjanından 10 isim Meclis'e girdi.Seçimlere CHP listesinden giren Gelecek Partisi'nin 10 milletvekili çıkarması ise muhalefet seçmeni arasında tartışmaları da beraberinde getirdi.Muhalif seçmenler Gelecek Partisi'nin CHP'nin sırtından geçindiğini ifade ederken bu gerginlik ise bugün sosyal medyaya çok net yansıdı.Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün Twitter hesabından Meclis'e giren milletvekilleriyle ilk grup toplantısını gerçekleştirdiklerini duyurdu.Davutoğlu'nun paylaşımı muhalif seçmenler tarafından tepkiyle karşılandı.Yedili Masa'nın seçmenleri CHP'nin sırtından geçinerek Gelecek Partisi'nin milletvekili çıkardığını ifade ederek Davutoğlu'na tepki gösterdi.Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nun ise gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildiği görüldü.