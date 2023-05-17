CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
CHP'lilerin tepkisi sonrası geri adım: Ahmet Davutoğlu milletvekili paylaşımını sildi!
Geçtiğimiz pazar günü yapılan 14 Mayıs seçimlerine 19 aday listesiyle CHP listesinden giren Gelecek Partisi, 10 milletvekili çıkardı. Söz konusu gelişme ise Gelecek Partisi'nin ortağı olduğu Yedili Masa'nın seçmenleri arasında büyük tartışmaya neden olurken, parti lideri Ahmet Davutoğlu ise bugün milletvekilleriyle ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Davutoğlu'nun, CHP'li seçmenlerin tepkisi sonrası söz konusu paylaşımı sildiği görüldü.
Yedili Masa'nın ortaklarından Gelecek Partisi, 14 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine 19 aday listesiyle CHP listesinden girdi.
Kesin olmayan sonuçlarına göre, Gelecek Partisi'nin 19 kişilik kontenjanından 10 isim Meclis'e girdi.
Seçimlere CHP listesinden giren Gelecek Partisi'nin 10 milletvekili çıkarması ise muhalefet seçmeni arasında tartışmaları da beraberinde getirdi.
Muhalif seçmenler Gelecek Partisi'nin CHP'nin sırtından geçindiğini ifade ederken bu gerginlik ise bugün sosyal medyaya çok net yansıdı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün Twitter hesabından Meclis'e giren milletvekilleriyle ilk grup toplantısını gerçekleştirdiklerini duyurdu.
Davutoğlu'nun paylaşımı muhalif seçmenler tarafından tepkiyle karşılandı.
Yedili Masa'nın seçmenleri CHP'nin sırtından geçinerek Gelecek Partisi'nin milletvekili çıkardığını ifade ederek Davutoğlu'na tepki gösterdi.
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nun ise gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildiği görüldü.
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