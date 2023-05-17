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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

CHP’liler soruyor: Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Jeremy Rifkin nerede

Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük umutlarla danışmanı yaptığı ABD'li Jeremy Rifkin, uzaktan bağlantıyla katıldığı program sonrası bir daha ortalarda gözükmedi. CHP'liler ise seçimlerden sonra "Rifkin nerede?" sorusunu sormaya başladı.

CHP’liler soruyor: Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Jeremy Rifkin nerede
Ekleme: 17.05.2023 - 12:29 Güncelleme: 17.05.2023 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
CHP’liler soruyor: Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Jeremy Rifkin nerede
Türkiye geçtiğimiz pazar günü, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için rekor bir katılım ile sandık başına gitti. Oy verme sürecinin tamamlanmasının ardından da Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarışı önde tamamladı. Seçimin ikinci tura kalıp kalmadığı henüz netleşmedi ancak Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kaybetti.

Partililer yenilgiyi sorgulamaya başladı

Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesinin ardından partililer ve destekçileri, alınan ağır yenilgiyi sorgulamaya başladı. Seçimlerden önce Kemal Kılıçdaroğlu, "İkinci Yüzyıla Çağrı" programıyla vizyonlarını duyurdu.

Jeremy Rifkin'i danışman olarak atadı

Programının açılış konuşmasını yapan Kılıçdaroğlu, 70 kişilik yeni bir ekip kurduğunu ve başdanışmanının, bir dönem Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de danışmanlığını yapan Jeremy Rifkin olduğunu açıklamıştı.

Rifkin ile Daron Acemoğlu'nun programa katılmaması ve ABD'den salona canlı bağlanması, tepkilere neden olmuştu.

Ne kadar ücret aldığı merak konusu oldu

Türkiye’ye bile gelmeyen ve ABD’den mobil bağlantı yolu ile toplantıya katılan Jeremy Rifkin’in, bu panele katılım için ne kadar ücret aldığı ise açıklanmadı.

Ancak önceki programlar baz alındığında Jeremy Rifkin'in, yaptığı sunumlardan milyon dolarlar aldığı biliniyor. CHP'nin de en az bu seviyelerde ücret ödediği tahmin ediliyor.

Jeremy Rifkin, o toplantıdan sonra bir daha CHP ile yan yana gelmedi.

"Rifkin nerede?"

Aylardır ortalarda gözükmeyince CHP seçmeni, Rifkin’in nerede olduğunu merak etti ve "Rifkin nerede?" sorusunu yöneltmeye başladı.

Seçim kampanyasında adı anılmadı

Öte yandan CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olan Jeremy Rifkin'in adı, seçimin ilk turunda ve seçim kampanyası döneminde hiç anılmadı.

Almanya'yı enerji krizine soktu

Jeremy Rifkin’in "Yeşil Enerji" politikaları, Almanya’yı enerji krizine soktu. Jeremy Rifkin’in yenilenebilir enerji ısrarı üzerine şekillenen Angela Merkel politikaları neticesinde Almanya, nükleer santrallerini kapattı. Nükleer santralleri kapanan Almanya, tamamen yeşil enerjiye geçene kadar Rusya’dan gelen doğalgaza bağımlı oldu. Binlerce Alman şirketinin iflas ettiği ve ağır sanayinin can çekiştiği ortamda Almanya, yeşil enerjiyi bir kenara bıraktı ve kömür santrallerini geri açtı.
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