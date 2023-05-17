Bloomberg: Karadeniz Tahıl Girişimi uzatılacak

Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden tahıl ürünleri ihraç etmesine izin veren anlaşma uzatılacak.Karadeniz Tahıl Girişimi, Türkiye'nin girişimleriyle İstanbul'da imzalanmış, dünya piyasalarına ihracat yeniden başlatılmıştı.Türk yetkililere işaret eden Bloomberg, başta Türkiye olmak üzere Birleşmiş Milletler'in de aracılık ettiği anlaşmanın, savaşın devam ettiği dönemde önemli bir ticaret yolunu açık tutacağı ve küresel gıda arzını destekleyeceği vurgulandı.Moskova yönetimi, kendi mahsulünün ve gübresinin sevkiyatının önünde engeller olduğu gerekçesiyle anlaşmadan çekilme sinyalleri vermişti.Haberde, 'Yetkililer, çarşamba günü bir açıklamanın yapılmasının beklendiğini söyledi.' notu paylaşıldı.Diğer taraftan Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı Yuriy Vaskov'un, yorum yapmak için henüz erken olduğunu söylediği belirtildi.Anlaşma, Temmuz 2022'de imzalanmasından bu yana yaklaşık 30 milyon ton mahsulün güvenli bir şekilde nakledilmesini sağladı. Bu da Rus güçlerinin saldırılarının ardından rekor seviyeye ulaşan küresel gıda emtia fiyatlarının düşmesini sağladı.