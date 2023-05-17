CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Bloomberg: Karadeniz Tahıl Girişimi uzatılacak
Türk yetkililere işaret eden medya kuruluşu, yakın zamanda açıklamanın yapılmasının beklendiğini yazdı.
Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden tahıl ürünleri ihraç etmesine izin veren anlaşma uzatılacak.
Karadeniz Tahıl Girişimi, Türkiye'nin girişimleriyle İstanbul'da imzalanmış, dünya piyasalarına ihracat yeniden başlatılmıştı.
Türkiye'nin Tahıl Koridoru çabaları
Türk yetkililere işaret eden Bloomberg, başta Türkiye olmak üzere Birleşmiş Milletler'in de aracılık ettiği anlaşmanın, savaşın devam ettiği dönemde önemli bir ticaret yolunu açık tutacağı ve küresel gıda arzını destekleyeceği vurgulandı.
Moskova yönetimi, kendi mahsulünün ve gübresinin sevkiyatının önünde engeller olduğu gerekçesiyle anlaşmadan çekilme sinyalleri vermişti.
Açıklama bekleniyor
Haberde, 'Yetkililer, çarşamba günü bir açıklamanın yapılmasının beklendiğini söyledi.' notu paylaşıldı.
Diğer taraftan Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı Yuriy Vaskov'un, yorum yapmak için henüz erken olduğunu söylediği belirtildi.
Fiyatların düşmesi sağlandı
Anlaşma, Temmuz 2022'de imzalanmasından bu yana yaklaşık 30 milyon ton mahsulün güvenli bir şekilde nakledilmesini sağladı. Bu da Rus güçlerinin saldırılarının ardından rekor seviyeye ulaşan küresel gıda emtia fiyatlarının düşmesini sağladı.
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