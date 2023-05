Başkan Erdoğan'dan teşkilatlara talimat: Zafere kadar sıkı çalışmaya devam

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekildeArkadaşlarımızın bir kısmı görevlerine devam edecek diğerleriyle çalışmayı sürdüreceğiz. Yeni seçilen ve yeniden seçilen milletvekillerimize tebriklerimi sunuyorum. 14 Mayıs'ta dünyaya örnek olacak demokrasi sınavı verdik. Samimi gayretle milli iradenin en sağlıklı şekilde sandığa yansıması için görev yapan arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.İlçe başkanlarımızı ve yönetimlerimizi, sandık kurulu üyelerimizi, müşahitlerimizi, bizimle birlikte süreci yönetenleri tebrik ediyorum. İnşallah aynı gayreti 28 Mayıs'ta göstererek demokrasiyi taçlandıracağız. Bu meseleyi bitirene kadar en küçük rehavete meydan vermeden çalışmalarımız ara vermeden sürecek.Karşımızdakileri görüyorsunuz. Seçimi açık ara geri bitirdikleri halde suyu bulandırmak adına her şeyi yapıyorlar. Şayet biz sağlam durmaz faaliyetlerimizi aynı şekilde yürütmezsek karşı tarafın bu nobran tavırlarıyla sandıkların üzerine çökeceğinden şüpheniz olmasın.İlçe başkanlarımızı ve yönetimlerimizi, sandık kurulu üyelerimizi, müşahitlerimizi, bizimle birlikte süreci yönetenleri tebrik ediyorum. İnşallah aynı gayreti 28 Mayıs'ta göstererek demokrasiyi taçlandıracağız. Bu meseleyi bitirene kadar en küçük rehavete meydan vermeden çalışmalarımız ara vermeden sürecek. Biz 28 Mayıs'a kadar bu işe sıkı sıkı sarılarak Cumhur İttifakı üzerine oynanan oyunu bozacağız. Kati zaferi ilan edeceğiz 28 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacaksınız. Pazar günü 16. ve 17. seçimde de açık ara birinci çıkararak zirveye taşıdınız.18. seçimimizde bizi açık ara birinci çıkaracağımızdan hiç şüphe duymuyoruz. Güvenimizi boşa çıkarmayacağınıza inanıyorum. Ülkemizin 14 Mayıs seçimleri siyasi tarihimizde özel bir yere sahip olacaktır. Zengin bir atmosferde geçen seçimleri hamdolsun başarıyla tamamladık. Cumhur İttifakı olarak 322 milletvekili ile Meclis'te çoğunluğu elde ettik.Seçim gecesi sonuçları bildikleri halde kazandık tiyatrosunu hep birlikte izledik. CHP'li belediyeler deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten, afetzedeleri otellerden çıkarmaya kadar her türlü rezilliği sergiliyorlar. Sosyal medya paylaşımlarını saymıyorum bile. Meğer bunların insanlıkla irtibatları kopmuş. Millet İttifakı'nın kendi içindeki tartışmalar milletin derdiyle alakası yoktur. Seçim gecesi kendi elindeki veriler aynı gerçeğe işaret ettiği halde hayatına damga vuran yalan siyasetini bir kez daha gösterdi. Allah'ın izniyle 28 Mayıs siyasetini suhuletle tamamlayarak önümüze bakacağız. Bu partilerin kendi iç muhasebelerinin başlayacağına umuyoruz. Bizzat masadaki arkadaşları tarafından sazan sarmalına alınan Kılıçdaroğlu fena halde çarpılmıştır.Türkiye'nin en büyük problemi vizyonda yarışan bir muhalefeti olmamasıdır. Ülkedeki her şeyi değiştirdik ama muhalefeti maalesef değiştiremedik. Seçim dönemi gerilimlerin zirve yapabildiği dönemlerdir. Seçimleri güven içinde tamamladık.Nerede eksiğimiz var. Nerede gayrete bağlı ilerleme var hepsini ortaya dökeceğiz. AK Parti'nin en önemli özelliği sürekli kendisini yenilemesidir.2. tura 10 gün kaldı. 28 Mayıs'a kadar biz ne yapacağız. Ankara ve İstanbul'da çeşitli programlarımız olacak. Cumartesi-pazar deprem bölgesindeki şehirlerimizi ziyaret edeceğiz. Yapılan çalışmaları yerinde görecek, vatandaşlarımızı dinleyeceğiz. Depremzede kardeşlerimize yalnız olmadıklarını söylemek boynumuzun borcudur. CHP'li belediyelerin yardımlarını kestiği depremzedelerimiz varsa hemen bulundukları yerdeki valiliklere başvursunlar.