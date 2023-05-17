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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

Başkan Erdoğan'dan teşkilatlara talimat: Zafere kadar sıkı çalışmaya devam

Başkan Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen toplantıda, partisinin il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve milletvekili adaylarına canlı bağlantıyla hitap etti. Sandıkta yine başarı elde edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "En küçük bir rehavete izin vermeden aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi

Başkan Erdoğan'dan teşkilatlara talimat: Zafere kadar sıkı çalışmaya devam
Ekleme: 17.05.2023 - 16:40 Güncelleme: 17.05.2023 - 17:10 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan teşkilatlara talimat: Zafere kadar sıkı çalışmaya devam
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde

'ZAFERE KADAR SIKI ÇALIŞMAYA DEVAM'

Arkadaşlarımızın bir kısmı görevlerine devam edecek diğerleriyle çalışmayı sürdüreceğiz. Yeni seçilen ve yeniden seçilen milletvekillerimize tebriklerimi sunuyorum. 14 Mayıs'ta dünyaya örnek olacak demokrasi sınavı verdik. Samimi gayretle milli iradenin en sağlıklı şekilde sandığa yansıması için görev yapan arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

İlçe başkanlarımızı ve yönetimlerimizi, sandık kurulu üyelerimizi, müşahitlerimizi, bizimle birlikte süreci yönetenleri tebrik ediyorum. İnşallah aynı gayreti 28 Mayıs'ta göstererek demokrasiyi taçlandıracağız. Bu meseleyi bitirene kadar en küçük rehavete meydan vermeden çalışmalarımız ara vermeden sürecek.

Karşımızdakileri görüyorsunuz. Seçimi açık ara geri bitirdikleri halde suyu bulandırmak adına her şeyi yapıyorlar. Şayet biz sağlam durmaz faaliyetlerimizi aynı şekilde yürütmezsek karşı tarafın bu nobran tavırlarıyla sandıkların üzerine çökeceğinden şüpheniz olmasın.

İlçe başkanlarımızı ve yönetimlerimizi, sandık kurulu üyelerimizi, müşahitlerimizi, bizimle birlikte süreci yönetenleri tebrik ediyorum. İnşallah aynı gayreti 28 Mayıs'ta göstererek demokrasiyi taçlandıracağız. Bu meseleyi bitirene kadar en küçük rehavete meydan vermeden çalışmalarımız ara vermeden sürecek. Biz 28 Mayıs'a kadar bu işe sıkı sıkı sarılarak Cumhur İttifakı üzerine oynanan oyunu bozacağız. Kati zaferi ilan edeceğiz 28 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacaksınız. Pazar günü 16. ve 17. seçimde de açık ara birinci çıkararak zirveye taşıdınız.

'CUMHUR İTTİFAKI OLARAK MECLİS'TE ÇOĞUNLUĞU ELDE ETTİK'

18. seçimimizde bizi açık ara birinci çıkaracağımızdan hiç şüphe duymuyoruz. Güvenimizi boşa çıkarmayacağınıza inanıyorum. Ülkemizin 14 Mayıs seçimleri siyasi tarihimizde özel bir yere sahip olacaktır. Zengin bir atmosferde geçen seçimleri hamdolsun başarıyla tamamladık. Cumhur İttifakı olarak 322 milletvekili ile Meclis'te çoğunluğu elde ettik.

'MEĞER BUNLARIN İNSANLIKLA İRTİBATLARI KOPMUŞ'

Seçim gecesi sonuçları bildikleri halde kazandık tiyatrosunu hep birlikte izledik. CHP'li belediyeler deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten, afetzedeleri otellerden çıkarmaya kadar her türlü rezilliği sergiliyorlar. Sosyal medya paylaşımlarını saymıyorum bile. Meğer bunların insanlıkla irtibatları kopmuş. Millet İttifakı'nın kendi içindeki tartışmalar milletin derdiyle alakası yoktur. Seçim gecesi kendi elindeki veriler aynı gerçeğe işaret ettiği halde hayatına damga vuran yalan siyasetini bir kez daha gösterdi. Allah'ın izniyle 28 Mayıs siyasetini suhuletle tamamlayarak önümüze bakacağız. Bu partilerin kendi iç muhasebelerinin başlayacağına umuyoruz. Bizzat masadaki arkadaşları tarafından sazan sarmalına alınan Kılıçdaroğlu fena halde çarpılmıştır.

Türkiye'nin en büyük problemi vizyonda yarışan bir muhalefeti olmamasıdır. Ülkedeki her şeyi değiştirdik ama muhalefeti maalesef değiştiremedik. Seçim dönemi gerilimlerin zirve yapabildiği dönemlerdir. Seçimleri güven içinde tamamladık.

Nerede eksiğimiz var. Nerede gayrete bağlı ilerleme var hepsini ortaya dökeceğiz. AK Parti'nin en önemli özelliği sürekli kendisini yenilemesidir.

2. tura 10 gün kaldı. 28 Mayıs'a kadar biz ne yapacağız. Ankara ve İstanbul'da çeşitli programlarımız olacak. Cumartesi-pazar deprem bölgesindeki şehirlerimizi ziyaret edeceğiz. Yapılan çalışmaları yerinde görecek, vatandaşlarımızı dinleyeceğiz. Depremzede kardeşlerimize yalnız olmadıklarını söylemek boynumuzun borcudur. CHP'li belediyelerin yardımlarını kestiği depremzedelerimiz varsa hemen bulundukları yerdeki valiliklere başvursunlar.
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