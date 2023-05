Bakan Kurum'dan Tekirdağ'da depremzedelere gönderilen tebligata tepki: CHP’nin yönetim anlayışı tam da budur

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs seçiminin ardından kaldıkları otelleri boşaltmaları için depremzedelere tebligat gönderdiği belirtildi. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan tepki geldi.Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:'CHP'nin yönetim anlayışı tam da budur. İnsanlıkları partizanlığın önüne geçmiş, vicdanları kararmıştır. Ama herkes müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımız sahipsiz değil, Devletimiz her bir kardeşimizin yanındadır!Depremzedelerimizi CHP'nin insafına terk etmedik, bundan sonra da etmeyiz!'Asrın felaketinden sağ kurtulan depremzedeler için tüm Türkiye seferber oldu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de deprem sonrası misafirlere kapılarını açanlar arasındaydı. Ancak 14 Mayıs seçiminin ardından otelleri boşaltmaları için depremzedelere tebligat yapıldı.Asrın felaketinde 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Milyonlarca kişi, evine giremez oldu. Yuvasız kalanlara Türkiye'nin dört bir yanından yardım eli uzandı.Bir kısmı da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından ildeki tesislere yerleştirildi. Depremzedelerin 13 Ağustos 2023'e kadar otellerde misafir edilmesi için anlaşma yapıldı.Ancak seçimlerden sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince afetzedelere tebligat gönderildi. Otellerin, 21 Mayıs'a kadar tahliye edilmesi istendi. Bunun üzerine depremzedeler ne yapacaklarını şaşırdı.Depremden hemen sonra Tekirdağ'a geldiklerini söyleyen depremzede Betül Erikçi, şöyle konuştu:'Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ'da bizi Kumbağa beldesinde çeşitli otellere yerleştirdi. Yalnız ne hikmetse bugün belediyeden iki yetkili geldi, ayın 21'inde yani 5 gün sonra, 5 gün içinde hazırlanıp otelleri terketmemize yönelik şu bildiriyi duvarımıza astılar. Çoluk çocuk perişan halde panik olduk tabi. Açıklama yok, AFAD'a gidin dediler.Şu bize gidin demenin yazılı belgesi... Açık söyleyeyim kovulduğumuzun yazılı belgesi ve bu ne hikmetse seçimden önce olmadı, seçimden 2 gün sonra bize bu şekilde geldiler'Depremzede Fadime Taşçı da, 'Her şey önce çok güzeldi, güzel karşıladılar bizi çok memnun kaldık. Ben bugün hastaneye gittim. Ben rahatsızım, onkoloji hastasıyım. Geldim, arkadaşlar dedi ki 'bizi çıkartıyorlar, olur mu öyle şey her şey çok güzel' dedim. Şaka yapıyorlar zannettim, bir geldim yazıya baktım şok oldum.' dedi.Tekirdağ Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 'Devletimiz; Valiliğimiz, AFAD ve diğer kurumlarıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya, onların her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur' denildi.