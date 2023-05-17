CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Alman basınından haritalı seçim analiz: Erdoğan Almanya'da yaşayan Türklerden nasıl yüksek oy alabiliyor?
Alman gazetesi, ülke genelinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çıkan oyların nedenini analiz etti. Almanya'daki Türklerin Erdoğan'ı sevdiği belirtilirken, bazı iddialar da ortaya atıldı.
Almanya'da 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine katılım yüzde 48 düzeyinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 65,49 ile birinci olurken, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 32,52'de kaldı. Alman basınından Bild gazetesi, Erdoğan'a sandıklarda gösterilen yoğun ilginin sebebini bulmaya çalıştı.
Almanya'daki Türklerin 3'te 2'si Erdoğan'a oy verdi
'Başarısız entegrasyonun işaretleri: Bu yüzden birçok Alman-Türk Erdoğan'a oy veriyor' başlıklı haberde, bu durum mercek altına alındı.
Sandıklardan Erdoğan'a çıkan söz konusu oy oranı için 'Bu rakam ortalığı karıştırıyor. Yani Almanya'da yaşayan Türklerin 3'te 2'si Erdoğan'a oy verdi. Bu nasıl olabilir?' denildi.
Sandıklardan çıkan sonucun nedenini araştırdılar
Birçok Alman-Türk'ün, Alman vatandaşlığına erişimi olmadığı için Erdoğan'a oy verdiği şeklindeki görüşlere işaret edilerek şunlar aktarıldı: Ama bu doğru değil. Hollanda'da neredeyse tüm Türkler Hollanda vatandaşlığına sahip, ancak çoğunluk Erdoğan'a oy veriyor. Pek çok Alman-Türk'ün kökeninin, Erdoğan'ın yüksek düzeydeki oranını açıklayamadığı, Batı Avrupa'da Erdoğan'a desteğin Anadolu'dan daha fazla olduğunun göze çarptığı kaydedildi.
'Türkiye'ye çok güçlü şekilde yönelmiş durumdalar'
Avrupa ülkesinin çeşitli kentlerindeki oy oranlarına dair haritanın paylaşıldığı haberin devamında şu tespitlere yer verildi: Avrupa'daki Türk toplumu, Türkiye'ye çok güçlü bir şekilde yönelmiş durumda. Erdoğan'a onay, Almanya'ya özgü değil. Almanya'daki sonuç, Fransa, Avusturya veya Hollanda gibi diğer Batı Avrupa ülkelerindeki sonuca benziyor: Yüzde 60-70 Erdoğan'a oy veriyor.
'Alman-Türkler Erdoğan'ı seviyor'
Bild'in seçim sonuçlarına dair başka bir haberinde ise 'Erdoğan'a oy verme davranışı ile Almanya'ya duyulan sevgi' arasında bağlantı kurulmaya çalışıldığı görüldü. 'Alman-Türkler Erdoğan'ı seviyor.' ifadesi kullanılarak, söz konusu kesime suçlamalar yöneltildiği görüldü: Almanya'daki Türk kökenli insanların çoğu, güvenlik, refah, hukukun üstünlüğü ve refah devleti gibi kolaylıkları takdir ediyor. Ama Erdoğan'a oy vererek Alman toplumuna, siyasetine ve kültürüne karşı olduklarını çok bilinçli bir şekilde gösteriyorlar.
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