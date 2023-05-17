7'li masada kriz: Davutoğlu Kılıçdaroğlu'nu terk etti! Tepki gelince...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP listesinden TBMM'ye giren 10 milletvekili ile bir araya geldi. Toplantıdan bir fotoğraf paylaşan Davutoğlu, tepkiler üzerine paylaşımını sildi.Millet İttifakı'nın ortaklarından Gelecek Partisi, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine 19 adayla CHP listesinden girdi. Sonuçlar büyük oranda netleşirken, Gelecek Partisi'nden 10 kişi CHP listesinden milletvekili olarak TBMM'ye girdi.CHP seçimlerde beklentilerin altında kalırken; Gelecek Partisi'nin yanı sıra DEVA, Saadet Partisi, Türkiye Değişim Partisi ve İYİ Parti'den de bazı isimler CHP kontenjanından vekil oldu. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ise 28 Mayıs'ta gerçekleşecek 2. turda bir mücadeleye daha girecek.Tüm bu tablo muhalefet seçmeninde tartışma yaratırken, gerginliği artıran bir paylaşım geldi.Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından Meclis'e giren milletvekilleriyle ilk grup toplantısını gerçekleştirdiklerini duyurdu.Davutoğlu'nun paylaşımı kısa sürede büyük tepki çekti. Bazıları durumun 'nispet yapar' gibi olduğunu ifade ederken Davutoğlu paylaşımını sildi.Sosyal medyada CHP'ye neredeyse hiç oy katkısı sunamayan Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal'ın gibi isimlerin Kemal Kılıçdaroğlu'nu oyuna getirdiği ve 'oyları kadar milletvekili kopardıkları' yorumları yapıldı.AK Parti milletvekili Alpay Özalan konuyla ilgili şu yorumu yaptı...