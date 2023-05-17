CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
7'li masada kriz: Davutoğlu Kılıçdaroğlu'nu terk etti! Tepki gelince...
CHP'yi görülmemiş şekilde oyuna getiren küçük ortakları Kılıçdaroğlu'ndan 10'ar 10'ar milletvekilliği kopardıktan sonra kendi gündemlerine döndü. Ahmet Davutoğlu ilk turu kaybeden ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan istediğini aldıktan sonra onu yenilgisiyle başbaşa bırakıp CHP'den kopardığı vekillerle fotoğraf paylaşınca tepki çekti. Bir süre sonra silmek zorunda kaldı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP listesinden TBMM'ye giren 10 milletvekili ile bir araya geldi. Toplantıdan bir fotoğraf paylaşan Davutoğlu, tepkiler üzerine paylaşımını sildi.
NEREDEYSE HİÇ OYU OLMADAN 10 VEKİL KOPARDI!
Millet İttifakı'nın ortaklarından Gelecek Partisi, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine 19 adayla CHP listesinden girdi. Sonuçlar büyük oranda netleşirken, Gelecek Partisi'nden 10 kişi CHP listesinden milletvekili olarak TBMM'ye girdi.
İTTİFAKIN ETKİSİZ PARTİLERİ CHP LİSTESİNDEN 36 MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI
CHP seçimlerde beklentilerin altında kalırken; Gelecek Partisi'nin yanı sıra DEVA, Saadet Partisi, Türkiye Değişim Partisi ve İYİ Parti'den de bazı isimler CHP kontenjanından vekil oldu. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ise 28 Mayıs'ta gerçekleşecek 2. turda bir mücadeleye daha girecek.
DAVUTOĞLU'NDAN GERGİNLİĞİ TIRMANDIRAN PAYLAŞIM
Tüm bu tablo muhalefet seçmeninde tartışma yaratırken, gerginliği artıran bir paylaşım geldi.
TEPKİLERİN ARDINDAN SİLDİ
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından Meclis'e giren milletvekilleriyle ilk grup toplantısını gerçekleştirdiklerini duyurdu.
KILIÇDAROĞLU'NU YENİLGİSİYLE BAŞ BAŞA BIRAKIP POZ KESMEYE GİTMİŞ!
Davutoğlu'nun paylaşımı kısa sürede büyük tepki çekti. Bazıları durumun 'nispet yapar' gibi olduğunu ifade ederken Davutoğlu paylaşımını sildi.
'OYU KADAR VEKİL KOPARDI' YORUMU
Sosyal medyada CHP'ye neredeyse hiç oy katkısı sunamayan Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal'ın gibi isimlerin Kemal Kılıçdaroğlu'nu oyuna getirdiği ve 'oyları kadar milletvekili kopardıkları' yorumları yapıldı.
AK Parti milletvekili Alpay Özalan konuyla ilgili şu yorumu yaptı...
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