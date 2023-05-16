Yılmaz Özdil’den CHP’ye zehir zemberek sözler: Belki bu defa anlaşılır umuduyla yazıyorum

14 Mayıs seçimlerinde, TBMM'de Cumhur İttifakı'na karşı ağır bir yenilgi alan CHP'ye sert eleştiriler gelmeye devam ediyor.CHP'nin yayın organı gibi çalışan Sözcü Grubu'nda uzun bir süre çalışan, Kılıçdaroğlu'na eleştirileri sonrası, işinden el çektirilmek zorunda bırakılan Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamalarda bulundu.14 Mayıs seçimlerinden ağır bir hezimet alan CHP'de sular durulmuyor. Daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı eleştirilerden dolayı Sözcü grubundaki işlerinden el çektirilen Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yaptı.Özdil, 'Yedi milyon altı yüz seksen beş bin dokuz yüz kırk dördüncü defa, belki bu defa anlaşılır umuduyla, tekrar yazıyorum, kurucu ayarlarından uzaklaştırılan CHP'yi geri almadan, Türkiye'yi geri alabilmek mümkün değildir.' ifadelerini kullandı.