CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Yılmaz Özdil’den CHP’ye zehir zemberek sözler: Belki bu defa anlaşılır umuduyla yazıyorum
CHP yönetimine eleştirilerinden dolayı Sözcü grubundaki görevlerinden el çektirilen Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından sert bir açıklamaya imza attı.
14 Mayıs seçimlerinde, TBMM'de Cumhur İttifakı'na karşı ağır bir yenilgi alan CHP'ye sert eleştiriler gelmeye devam ediyor.
CHP'nin yayın organı gibi çalışan Sözcü Grubu'nda uzun bir süre çalışan, Kılıçdaroğlu'na eleştirileri sonrası, işinden el çektirilmek zorunda bırakılan Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
YILMAZ ÖZDİL SERT ÇIKTI
14 Mayıs seçimlerinden ağır bir hezimet alan CHP'de sular durulmuyor. Daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı eleştirilerden dolayı Sözcü grubundaki işlerinden el çektirilen Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yaptı.
Özdil, 'Yedi milyon altı yüz seksen beş bin dokuz yüz kırk dördüncü defa, belki bu defa anlaşılır umuduyla, tekrar yazıyorum, kurucu ayarlarından uzaklaştırılan CHP'yi geri almadan, Türkiye'yi geri alabilmek mümkün değildir.' ifadelerini kullandı.
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