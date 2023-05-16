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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

Saadetli ismin “1 koyduk 10 aldık coşkusu” Sosyal medya yıkıldı!

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerine DEVA, SP, Gelecek ve DP’ye kendi listelerinde yer vererek giden CHP, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan oldu. 168 milletvekilliği kazanan CHP, önceki seçimlere göre vekil sayısını 22 artırsa da, yaptığı ittifak nedeniyle diğer partilerden 34 milletvekili istifa edince meclisteki sandalye sayısı 134’e düşecek. Kılıçdaroğlu’nu “Mücahit” ilan eden Saadet Partisi GİK üyesi Ümit Çebi, yüzde 1’lik oyla 10 vekil çıkarma sevincini sosyal medya hesabından paylaştı.

Saadetli ismin “1 koyduk 10 aldık coşkusu” Sosyal medya yıkıldı!
Ekleme: 16.05.2023 - 17:28 Güncelleme: 16.05.2023 - 17:47 / Editör: Ozge Selin
Saadetli ismin “1 koyduk 10 aldık coşkusu” Sosyal medya yıkıldı!
Millet İttifakı'nın toplamı yüzde 1 bile etmeyen ortakları DEVA, Saadet, Gelecek ve Demokrat Parti seçime CHP listelerinden girdi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde istediği oy oranına ulaşamayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın gerisinde kalan Kılıçdaroğlu, milletvekilliği seçimlerinde de hüsrana uğradı.

Saadetli ismin “1 koyduk 10 aldık coşkusu” Sosyal medya yıkıldı!

1 KOYDUK 10 ALDIK SEVİNCİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının kesinleşmesinin ardından CHP grubunda yaptığı veda konuşmasında 'Haydi bismillah' diyerek sözlerini bitirdi. Saadet Partisi GİK üyesi Ümit Çebi ise Kılıçdaroğlu'nun bu konuşması bitikten sonra Kılıçdaroğlu'nu mücahit ilan etti. Çebi, sosyal medya hesabından '13. Cumhurbaşkanı adayı, sn. Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı veda konuşmasının sonunda hadi bismillah diyerek bitirdi. Geliyor Mücahid Kılıçdaroğlu' demişti.

Saadetli ismin “1 koyduk 10 aldık coşkusu” Sosyal medya yıkıldı!

Saadet Partisi'nin CHP sayesinde 10 milletvekili çıkarması üzerine Ümit Çebi, '1 koyduk 10 aldık' dercesine yaptığı paylaşımla sevincini paylaştı. Çebi paylaşımında 'Saadet partimizin bilge genel başkanı; temel Karamollaoğlu'na gönülden teşekkür ediyorum. Milli görüş tarihinin en zor zamanında, aldığı bu stratejik karar ile yüzde 1 oyu görünmesine rağmen, Saadet partimizin mecliste 10 vekille temsiline vesile olmuştur. Zaman bizden yanadır inşallah' ifadelerine yer verdi.

Saadetli ismin “1 koyduk 10 aldık coşkusu” Sosyal medya yıkıldı!

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Saadet Partisi GİK üyesi Ümit Çebi'nin sosyal medyada yaptığı bu paylaşıma çok sayıda sosyal medya ulanıcısı yaptıkları yorumlarla adeta CHP ile alay etti. Murat ,çetin adlı kullanıcı; 'Aslında, 'İyi bir kerize denk geldik' demek istemiş galiba. Doğrusu, etik bir davranış biçimi değil. Lakin siyaset bunu kaldırır mı? Evet kaldırır' yorumunda bulunurken, Recep isimli kullanıcı;' Köprüyü geçinceye kadar mücahit' yorumunda bulundu.

Saadetli ismin “1 koyduk 10 aldık coşkusu” Sosyal medya yıkıldı!

SÜLÜN OSMAN BİLE BUNU YAPAMAZDI

Mehmet Öztürk adlı sosyal medya kullanıcısı ise Saadet Partisi'nin yüzde 1 oyla 10 vekil çıkarmasına farklı bir yorum getirerek; 'Sülün Osman dahi bunu yapamazdı. Tahmin edilen o yüzde 0 bilmem kaç oy falan değil. Taban doğru dürüst müdüre oy dahi vermedi veremez. 28Mayısta da vermeyecekler tebrik ediyoruz. Hakikaten sofrayı kurdular sizler yediniz içtiniz hesabı ödemeden de kalktınız tebrik ediyoruz aferin' ifadelerinde bulundu.

Saadetli ismin “1 koyduk 10 aldık coşkusu” Sosyal medya yıkıldı!



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Saadetli ismin “1 koyduk 10 aldık coşkusu” Sosyal medya yıkıldı!
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