Saadetli ismin “1 koyduk 10 aldık coşkusu” Sosyal medya yıkıldı!

Millet İttifakı'nın toplamı yüzde 1 bile etmeyen ortakları DEVA, Saadet, Gelecek ve Demokrat Parti seçime CHP listelerinden girdi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde istediği oy oranına ulaşamayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın gerisinde kalan Kılıçdaroğlu, milletvekilliği seçimlerinde de hüsrana uğradı.Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının kesinleşmesinin ardından CHP grubunda yaptığı veda konuşmasında 'Haydi bismillah' diyerek sözlerini bitirdi. Saadet Partisi GİK üyesi Ümit Çebi ise Kılıçdaroğlu'nun bu konuşması bitikten sonra Kılıçdaroğlu'nu mücahit ilan etti. Çebi, sosyal medya hesabından '13. Cumhurbaşkanı adayı, sn. Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı veda konuşmasının sonunda hadi bismillah diyerek bitirdi. Geliyor Mücahid Kılıçdaroğlu' demişti.Saadet Partisi'nin CHP sayesinde 10 milletvekili çıkarması üzerine Ümit Çebi, '1 koyduk 10 aldık' dercesine yaptığı paylaşımla sevincini paylaştı. Çebi paylaşımında 'Saadet partimizin bilge genel başkanı; temel Karamollaoğlu'na gönülden teşekkür ediyorum. Milli görüş tarihinin en zor zamanında, aldığı bu stratejik karar ile yüzde 1 oyu görünmesine rağmen, Saadet partimizin mecliste 10 vekille temsiline vesile olmuştur. Zaman bizden yanadır inşallah' ifadelerine yer verdi.Saadet Partisi GİK üyesi Ümit Çebi'nin sosyal medyada yaptığı bu paylaşıma çok sayıda sosyal medya ulanıcısı yaptıkları yorumlarla adeta CHP ile alay etti. Murat ,çetin adlı kullanıcı; 'Aslında, 'İyi bir kerize denk geldik' demek istemiş galiba. Doğrusu, etik bir davranış biçimi değil. Lakin siyaset bunu kaldırır mı? Evet kaldırır' yorumunda bulunurken, Recep isimli kullanıcı;' Köprüyü geçinceye kadar mücahit' yorumunda bulundu.Mehmet Öztürk adlı sosyal medya kullanıcısı ise Saadet Partisi'nin yüzde 1 oyla 10 vekil çıkarmasına farklı bir yorum getirerek; 'Sülün Osman dahi bunu yapamazdı. Tahmin edilen o yüzde 0 bilmem kaç oy falan değil. Taban doğru dürüst müdüre oy dahi vermedi veremez. 28Mayısta da vermeyecekler tebrik ediyoruz. Hakikaten sofrayı kurdular sizler yediniz içtiniz hesabı ödemeden de kalktınız tebrik ediyoruz aferin' ifadelerinde bulundu.