CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Pusulda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören sandık görevlisinin mutluluğu viral oldu
14 Mayıs seçimleri geride kalırken, o gün yaşananlar ise gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden dolaşıma giren bir videoda, sandık görevlisinin pusulada Erdoğan'ı gördüğü anlar ve mutluluğu rekor kırdı.
Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken, milletvekilliği seçimi için sonuçlandı ve mecliste listeler belli oldu. İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.
İki lider ilk turda da yarışırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan en fazla oyu alan aday oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pusulada oy aldığını gören bir sandık görevlisi ise mutluluğunu gizleyemedi.
O anlar olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pusulada oy aldığını gören bir sandık görevlisi, sayım sırasında mutluluğunu gizleyemedi. Sandık görevlisinin o anları, sosyal medya üzerinden defalarca paylaştı ve olay oldu.
Sandık görevlisinin videosunu izleyen kullanıcılar, yorum yapmayı da ihmal etmedi.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken, milletvekilliği seçimi için sonuçlandı ve mecliste listeler belli oldu. İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.
İki lider ilk turda da yarışırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan en fazla oyu alan aday oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pusulada oy aldığını gören bir sandık görevlisi ise mutluluğunu gizleyemedi.
O anlar olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pusulada oy aldığını gören bir sandık görevlisi, sayım sırasında mutluluğunu gizleyemedi. Sandık görevlisinin o anları, sosyal medya üzerinden defalarca paylaştı ve olay oldu.
Sandık görevlisinin videosunu izleyen kullanıcılar, yorum yapmayı da ihmal etmedi.
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