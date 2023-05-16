Pusulda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören sandık görevlisinin mutluluğu viral oldu

14 Mayıs seçimleri geride kalırken, o gün yaşananlar ise gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden dolaşıma giren bir videoda, sandık görevlisinin pusulada Erdoğan'ı gördüğü anlar ve mutluluğu rekor kırdı.

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti.Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken, milletvekilliği seçimi için sonuçlandı ve mecliste listeler belli oldu. İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.İki lider ilk turda da yarışırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan en fazla oyu alan aday oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pusulada oy aldığını gören bir sandık görevlisi ise mutluluğunu gizleyemedi.O anlar olay olduCumhurbaşkanı Erdoğan'ın pusulada oy aldığını gören bir sandık görevlisi, sayım sırasında mutluluğunu gizleyemedi. Sandık görevlisinin o anları, sosyal medya üzerinden defalarca paylaştı ve olay oldu.Sandık görevlisinin videosunu izleyen kullanıcılar, yorum yapmayı da ihmal etmedi.