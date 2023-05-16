CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Oğuzhan Uğur hesabı seçmene kesti: Mesele çıkar ve çoğunluktur
Seçimlerde büyük yenilgi alan Yedili Masa destekçileri ardı ardına açıklamalarda bulunuyor. Hedeflerinde ise depremzedeler ve seçmenler var. O isimlerden biri de sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur. Fenomen Uğur “Mesele çıkar ve çoğunluk” sözleriyle seçmene hakaret etti.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çıkan sonuç bazı kesimlerde rahatsızlığa neden oldu. Yedili Masa destekçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin başarıyla çıktığı seçim sonrası hezimetlerini seçmene mal etmeye başladı. Özellikle deprem ve seçim dönemlerinde provokatif açıklamalarıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur da seçmeni hedef alan isimlerden.
“Mesele çıkar ve çoğunluk”
Uğur twitter hesabından, 'Dünyada her zaman haksızlık, yalan ve kötülük hüküm sürmüştür. Herrr zaman. “Dünya yuvarlaktır” diyen adamı idam etmeleri gibi mesela… diğer örnekleri siz düşünün, en az 100 tane gelmiştir aklınıza. Mesele doğruluk değil, hiç olmadı. Mesele çıkar ve çoğunluktur” mesajını paylaştı.
Hakaret tweetini sildi
Seçmene açıkça hakaret eden Oğuzhan Uğur, daha sonra bu tweetini sildi. Ancak seçmeni hedef alan Uğur'un sözleri sosyal medyada tepkiye neden oldu.
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