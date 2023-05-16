Muharrem İnce'yi linç ettiren CHP yandaşları hedef değiştirdi: Sinan Oğan'dan Fatih Portakal'a 'irite etme' tepkisi

FETÖ'cüler seçime birkaç gün kala kumpasları yoğunlaştırmıştı. Örgütün cezaevinden kaçırıp iki senedir kontrol ettiği Ali Yeşildağ, firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in yazdığı iftira metinlerini sosyal medyada okumaya başlamış, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in başını çektiği Yedili Masa'nın temsilcileri ise bu iddiaları miting meydanlarında dillendirmişti.Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisine FETÖ eliyle yöneltilen ve CHP'lilerin gündeme taşıdığı 'kaset' ve 'para aldı' iddiaları sonrası seçimlerden birkaç gün önce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmişti.Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan'ı ezici çoğunlukla birinci sırada seçmişti.Kılıçdaroğlu'nun algı ve manipülasyonlarla seçimi ilk turda bitireceği iddiaları partisinin tabanında büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Bu hayal kırıklığını farklı sebeplere bağlayan CHP yandaşları, şimdi de seçimlerde yüzde 5'in üzerinde oy alarak ikinci tura kalmasını sağlayan Sinan Oğan'ı hedef tahtasına koydu.Oğan'a açıkça, 'Kılıçdaroğlu'nu destekle' diyerek baskı altına almaya çalışanlara CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal da dahil oldu.Portakal, Twitter paylaşımında, 'Oğan, seçmeni koyun yerine koyuyor. Siz düşünemezseniz ben düşünürüm, neyi gösterirsem oraya oy vereceksiniz diyor. Bilinçli yurttaş kavramını yerle bir edip kul gibi hissettirmek.' ifadelerini kullandı.Portakal'ın paylaşımına yanıt veren Oğan, 'Şu linç kültüründen ne zaman vazgeçeceksiniz? Seçimin son düzlüğünde organize bir saldırı ve linç girişiminin bir parçası da sizdiniz. Elinize ne geçti? Siz ve sizin gibiler karşısındakileri dinlemeden, anlamak için çaba sarfetmeden, ikinci turda sizin desteklediğiniz adaya oy verme ihtimali olanları irite etmekten de vazgeçin! Daha önce yaptınız ve sonucunu gördünüz!' diyerek CHP yandaşlarının 'linç' politikalarının ipini pazara çıkardı.