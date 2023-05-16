MSB duyurdu! Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i PKK'lı 12 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’den Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i PKK'lı 12 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/PYD/YPG mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.