Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara bölge geneli, İç Ege ve Göller Yöresi'nin öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi ile Kuzey Ege'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve Kıyı Ege'de toz taşınımı bekleniyor.Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi ile Kuzey Ege'de yerel olarak kuvvetli olması, Marmara ve Kıyı Ege'de toz taşınımı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batısı, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güneyinde ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı ile birlikte yer yer çamur şeklinde yağış bekleniyor.BURSA °C, 32°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetliEDİRNE °C, 29°CParçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetliİSTANBUL °C, 26°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetliSAKARYA °C, 30°CParçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, İç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde toz taşınımı ile birlikte yer yer çamur şeklinde yağış bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 31°CParçalı bulutlu, iç kesimleri öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 29°CParçalı bulutlu, iç kesimleri öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimleri zamanla parçalı ve çok bulutlu, Burdur çevreleri ile Isparta'nın batısının gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 34°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri zamanla çok bulutluHATAY °C, 33°CParçalı ve az bulutluK.MARAŞ °C, 30°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Eskişehir'in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 27°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 30°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 27°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 22°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 28°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 30°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 25°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 22°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 27°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 20°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 25°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 18°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 17°CParçalı ve az bulutluIĞDIR °C, 25°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 24°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 17°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 27°CAz bulutluGAZİANTEP °C, 29°CAz bulutluSİİRT °C, 27°CAz bulutluŞANLIURFA °C, 29°CAz bulutlu