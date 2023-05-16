CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Mesajlarınızı herkes okuyamayacak! WhatsApp'ta sohbet kilitleme devri başladı
WhatsApp'a gelen yeni özellik sayesinde her bir sohbet tek tek kilitlenebilecek. Bu sohbetlere giriş yapmak için parola gerekecek.
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de kullanıcıların çok seveceği yeni bir özelliği uygulamaya getirdi.
WhatsApp sohbetleri kilitlenebilecek
WhatsApp, yeni yayınladığı güncellemesinde, 'sohbet kilitleme' özelliğini kullanıma sundu.
Uzun zamandır test edilen yeni özellik sayesinde her bir sohbet tek tek kilitlenebilecek. Bu sohbetlere giriş yapmak için parola veya parmak izi doğrulaması gerekecek.
Bunun yanı sıra, açmaya çalışan kişi parolayı art arda yanlış girerse, yalnızca sohbet geçmişinin silinmesi şartıyla erişim sağlayabilecek.
Sohbet Kilitleme özelliği dünya genelinde kullanıma sunulmaya başlandı, ancak tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alacak. Özelliği aktif etmek için WhatsApp'ta bir sohbeti açın ve profil sayfasına girin. Buradan 'Sohbet Kilidi'ni seçin.
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