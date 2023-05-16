  • USD: 19,56 - 19,60
  • EURO: 21,34 - 21,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

Kemal Kılıçdaroğlu yenilgiyi bir türlü kabullenemedi: Hep aynı bahaneler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında aldığı her seçim yenilgisi sonrası, kamuoyunun ezberlediği benzer bahanelerin ardına saklandı.

Kemal Kılıçdaroğlu yenilgiyi bir türlü kabullenemedi: Hep aynı bahaneler
Ekleme: 16.05.2023 - 09:11 Güncelleme: 16.05.2023 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu yenilgiyi bir türlü kabullenemedi: Hep aynı bahaneler
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri sonrası kameraların karşısına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, 'Erdoğan toplumdan beklediği güvenoyunu alamamıştır' açıklamasını yaptı.

5 siyasi partiyi resmi olarak kurduğu ittifakın içine çekmesine ve HDP'nin dışarıdan desteğini almasına karşın, seçim sonrası alınan sonuçlarla birlikte hiçbir özeleştiri yapmayan Kılıçdaroğlu, yine bilindik söylemlerini dillendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, akıllara geçmiş dönemlerdeki konuşmalarını akıllara getirdi.

AYNI SÖZLERLE SAVUNDU
29 Mart 2009 Yerel Seçimleri: Elbette isterdik ki anakent belediye başkanlığını alalım ama bu gerçekleşmedi. Bunun gerçekleşmemesinin bizim başarısızlığımız olarak yorumlanmaması kanısındayım.
12 Eylül 2010 Referandumu: Yüzde 42'lik sonuç bizim için iyi bir sonuç.
12 Haziran 2011 Genel Seçimleri: CHP, 12 Eylül darbesinden bu yana en yüksek oyunu almıştır.

Kemal Kılıçdaroğlu yenilgiyi bir türlü kabullenemedi: Hep aynı bahaneler

YİNE BENZER TAVIR
30 Mart 2014 Yerel Seçimleri: Geçiniz bunları. Beklediğimiz oranda oy almadık. Ama hiçbir zaman yurttaşlarımı suçlamadım.
10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi: Bu seçimin galibi Erdoğan değildir, Sayın İhsanoğlu ve Sayın Demirtaş'tır.
7 Haziran 2015 Genel Seçimi: Bir dönem kapandı, demokrasi kazandı.

HEP BAŞKASINI SUÇLADI
1 Kasım 2015 Genel Seçimleri: CHP'yi diğer partilere benzetmeyin. Az önce de söyledim. Demokrasiyi bu ülkeye getiren bir partiyiz.
16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu: Bu referandum bir gerçeği ortaya çıkardı, toplumun en az yüzde 50'si buna 'Hayır' diyor.
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri: Bu seçimin tek kaybedeni vardır, AK Parti.

SANDIKLAR AÇILDIKÇA AÇIKLAMALAR DEĞİŞTİ
Sandıklar açıldıkça ve oy oranları netleşmeye başladıkça CHP'lilerin açıklamaları da değişti. Mansur Yavaş saat 23.45'te 'İkinci tura kalma ihtimali yüksek' dedi.

Kılıçdaroğlu, saat 00.35'te 'Sandıkları terk etmeyin' diye açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu saat 03.00'te yaptığı açıklamada yenilgiyi kabul ederek, 'Bu seçimi 2. turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız' dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu yenilgiyi bir türlü kabullenemedi: Hep aynı bahaneler


GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Seçim sonuçlarında çarpıcı detay! İşte seçmenin Kemal Kılıçdaroğlu'na notu: Boş laf değil proje ve icraat
AK Parti'nin seçim şarkısı rahatsız etti: İçerisinde üç çocuğun bulunduğu araca saldırdılar
Seçimin favorisi kim? Umduğunu bulamayan The Economist yola geldi: Anketlere kandık
Başkan Erdoğan: 28 Mayıs’ı Türkiye Yüzyılı’nın müjdecisi haline getireceğiz
Ekonomide yeni kadro ile mesai başlıyor, yeni konutlar, yeni ödeme ve teşvikler geliyor
Kemal Kılıçdaroğlu yenilgiyi bir türlü kabullenemedi: Hep aynı bahaneler
Yurt dışında 2. tur için oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak
Halk TV sunucusu Arslan’dan ikinci tur çağrısı: Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş için sandığa gidin
Bakan Nebati’den Kılıçdaroğlu’na: Siyasetten emekli olacak
FETÖ'de 14 Mayıs hüsranı! Umutlarını Kılıçdaroğlu'na bağlamışlardı
İsmail Saymaz: Kılıçdaroğlu, CHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı.
TBMM Başkanı Şentop'tan depremzedelere gelen yorumlara sert tepki: Alçakça ifadeleri esefle kınıyoruz
AK Parti MYK sona erdi! Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar...
Kılıçdaroğlu'nun öfkeyle çektiği videonun arka planı: CHP 'Erdoğan'ı tebrik et' İYİ Parti 'adaylıktan çekil' baskısı yapınca ortaklarına küpürdü
CHP yandaşı Can Ataklı: Seçimin yenilenmesi gerekiyor
Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: 28 Mayıs'tan zaferle çıkacağız
Arızalanan İETT otobüsü Vatan Caddesi'ni kilitledi: Yolcular isyan etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye 28 Mayıs'ta istikrar diyecek
YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama yapıyor
MHP'den seçim sonuçlarına ilişkin açıklama
Seçimde ikinci tur takvimi belli oldu! İşte yeni oy pusulası

Seçimde ikinci tur takvimi belli oldu! İşte yeni oy pusulası

Üç büyükşehirde sayım tamamlandı

Üç büyükşehirde sayım tamamlandı

Hangi ünlüler milletvekili olamadı?

Hangi ünlüler milletvekili olamadı?

Mantar toplamaya giden vatandaşlar buldu! Kuyudan çıkan hayrete düşürdü

Mantar toplamaya giden vatandaşlar buldu! Kuyudan çıkan hayrete düşürdü

Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Kovboy kıyafeti giyip atı ile oy kullanmaya geldi

Kovboy kıyafeti giyip atı ile oy kullanmaya geldi