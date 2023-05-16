Kemal Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasını yürüten iki isimle yollarını ayırdı iddiası

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.50, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.89 oy aldı. Bu sonuçlara seçim ikinci tura kaldı. İkinci tur seçimleri ise 28 Mayıs'ta yapılacak.Seçim sistemleri eleştirilere neden olan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i dün akşam görevinden aldı. Onursal Adıgüzel ise sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.Ancak CHP'de hareketliliğin sürdüğü belirtildi.Gazeteci İsmail Saymaz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasını yürüten Akan Abdula ve Ali Kiremitçioğlu ile dün gece yolunu ayırdığı iddia etti.Saymaz ' CHP lideri Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel'in yanı sıra seçim kampanyasını yürüten Akan Abdula ve Ali Kiremitçioğlu ile dün gece yolunu ayırdı.' paylaşımında bulundu