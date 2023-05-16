CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Kemal Kılıçdaroğlu'nun taziye mesajı tepki çekti! 'Hangisi doğru? Selo'ya özgürlük mü şehitlere başsağlığı mı?'
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı, şehitlerimiz için taziye mesajında PKK'nın ismini kullanmamasına sosyal medyadan tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine HDP ile işbirliği, teröristbaşı Apo'ya özgürlük vaadlerine sessiz kaldığı ve PKK elebaşlarından kendisine gelen destek mesajlarına tepki göstermediği için bu taziye mesajını samimi bulmayan vatandaşlar, "Hangisi doğru Kemal Bey? Selo'ya özgürlük mü? Şehitlere başsağlığı mı? Zira mehmetçik Selo'nun partisinin dağ kadrosu tarafından şehit edildi." sözleriyle tepki gösterdi.
14 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP ile ittifak yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor. Son olarak bugün verdiğimiz 3 şehdimizin ardından başsağlığı mesajı yayımlayan Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki yağdı. Hem başsağlığı mesajında terör örgütü PKK'nın ismini geçirememesi, hem de daha önce seçim meydanlarında sarf edilen, 'özerklik', 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' gibi ifadeler nedeniyle tepkilerin odağı haline geldi.
HANGİSİ DOĞRU KEMAL BEY? SELO'YA ÖZGÜRLÜK MÜ ŞEHİTLERE BAŞSAĞLIĞI MI?
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının ardından, Diyarbakır'da 51 kişinin katil zanlısı olan, ve halen tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için vaad edilen özgürlük çağırılarını hatırlatan kullanıcalar,
Hangisi doğru Kemal Bey? Selo'ya özgürlük mü? Şehitlere başsağlığı mı? Zira mehmetçik Selo'nun partisinin dağ kadrosu tarafından şehit edildi.' sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
İşte o tepkilerden bazıları;
PKK'NIN SÖZDE ELEBAŞLARI KILIÇDAROĞLU'NA OY İSTEMİŞTİ
PKK ELEBAŞI MURAT KARAYILAN:
'ÖZERK YÖNETİM GETİRECEK, APO'YU ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ'
14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir. Türkiye'ye özerklik getirmek istiyoruz. Önder Apo'nun fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Önder Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır.
TERÖRİSTBAŞI BESE HOZAT:
'HDP'NİN CHP'YE DESTEĞİ ÖNEMLİ VE DOĞRU'
HDP'nin aday çıkarmama tutumu HDP'nin ilkesel yaklaşımına uygun bir tutumdur. Bu anlamda biz bu tutumu değerli ve önemli, anlamlı buluyoruz. Bu tutumu da seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Sonrasında da çeşitli değerlendirmeler oldu. İleride kime destek vereceklerini de belirttiler. Kürt toplumunun da beklentisi budur.
TERÖRİSTBAŞI MUSTAFA KARASU:
'ERDOĞAN TERÖRİSTLERİ BİTİRECEĞİM DİYOR. BUNU DURDURUN!'
Erdoğan 'Son terörist kalıncaya kadar devam edeceğiz' diyor. Bunun durması ancak değişimle olur. Bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı (HDP) üzerine düşeni yapacak. Böyle bir hükümetin hemen yıkılması gerekirken, bir daha halkın karşısına çıkmaması gerekirken şimdi halkın karşısına çıkıyor. Nasıl oluyor yani? Türkiye insanı bu kadar anlamaz mı? Bunları görmeyecek kadar gözü kör mü?
TERÖRİSTBAŞI SABRİ OK:
'ULUSLARARASI GÜÇLER SELAM GÖNDERDİ; TABİİ Kİ KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLİYORUZ'
A Haber'i izledik, Heval Abbas'tan bahsediyorlardı. Vay efendim Heval Abbas, şunu destekliyoruz, bunu desteklemiyoruz demiş. PKK'yı ne sanıyorlar? PKK zaten ideolojik ve siyasi bir harekettir. Amacımız siyaset yapmak. Amacımız siyaset. Tabi ki destek vereceğiz.
Şunu söylemeliyim, şüphesiz birçok kişi, birçok devlet, uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selamlar gönderdiler'
TERÖRİST HELİN ÜMİT
'AK PARTİ VE MHP'NİN YENİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ'
Eğer PKK savaşır durumda olmasaydı kimse Erdoğan'a, AK Parti-MHP'ye karşı sesini çıkaramazdı. Bu bu Zap'taki, Avaşin'deki, Metina'daki savaşın sonucudur. Bunu herkesin böyle bilmesi lazım.
Türkiye tarihinin en kritik, en önemli seçim süreçlerinden bir tanesi yaşanıyor. Bir iktidar değişimi değil, iktidarın el değiştirdiği bir seçim olarak görmemek lazım. Daha stratejik, aslında Türkiye'deki sistemin karakterinin belirleneceği bir seçim süreci oluyor. AK Parti-MHP ittifakı bölge açısından çok ciddi bir tehlikedir, tehdittir. AK Parti-MHP faşizminin bu seçimlerde yenilgiye uğratılması çok önemli. Burada küçük hesap yapmamak lazım.
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