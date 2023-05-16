Kemal Kılıçdaroğlu'nun taziye mesajı tepki çekti! 'Hangisi doğru? Selo'ya özgürlük mü şehitlere başsağlığı mı?'

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP ile ittifak yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor. Son olarak bugün verdiğimiz 3 şehdimizin ardından başsağlığı mesajı yayımlayan Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki yağdı. Hem başsağlığı mesajında terör örgütü PKK'nın ismini geçirememesi, hem de daha önce seçim meydanlarında sarf edilen, 'özerklik', 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' gibi ifadeler nedeniyle tepkilerin odağı haline geldi.HANGİSİ DOĞRU KEMAL BEY? SELO'YA ÖZGÜRLÜK MÜ ŞEHİTLERE BAŞSAĞLIĞI MI?Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının ardından, Diyarbakır'da 51 kişinin katil zanlısı olan, ve halen tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için vaad edilen özgürlük çağırılarını hatırlatan kullanıcalar,Hangisi doğru Kemal Bey? Selo'ya özgürlük mü? Şehitlere başsağlığı mı? Zira mehmetçik Selo'nun partisinin dağ kadrosu tarafından şehit edildi.' sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.İşte o tepkilerden bazıları;14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir. Türkiye'ye özerklik getirmek istiyoruz. Önder Apo'nun fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Önder Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır.HDP'nin aday çıkarmama tutumu HDP'nin ilkesel yaklaşımına uygun bir tutumdur. Bu anlamda biz bu tutumu değerli ve önemli, anlamlı buluyoruz. Bu tutumu da seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Sonrasında da çeşitli değerlendirmeler oldu. İleride kime destek vereceklerini de belirttiler. Kürt toplumunun da beklentisi budur.Erdoğan 'Son terörist kalıncaya kadar devam edeceğiz' diyor. Bunun durması ancak değişimle olur. Bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı (HDP) üzerine düşeni yapacak. Böyle bir hükümetin hemen yıkılması gerekirken, bir daha halkın karşısına çıkmaması gerekirken şimdi halkın karşısına çıkıyor. Nasıl oluyor yani? Türkiye insanı bu kadar anlamaz mı? Bunları görmeyecek kadar gözü kör mü?A Haber'i izledik, Heval Abbas'tan bahsediyorlardı. Vay efendim Heval Abbas, şunu destekliyoruz, bunu desteklemiyoruz demiş. PKK'yı ne sanıyorlar? PKK zaten ideolojik ve siyasi bir harekettir. Amacımız siyaset yapmak. Amacımız siyaset. Tabi ki destek vereceğiz.Şunu söylemeliyim, şüphesiz birçok kişi, birçok devlet, uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selamlar gönderdiler'Eğer PKK savaşır durumda olmasaydı kimse Erdoğan'a, AK Parti-MHP'ye karşı sesini çıkaramazdı. Bu bu Zap'taki, Avaşin'deki, Metina'daki savaşın sonucudur. Bunu herkesin böyle bilmesi lazım.Türkiye tarihinin en kritik, en önemli seçim süreçlerinden bir tanesi yaşanıyor. Bir iktidar değişimi değil, iktidarın el değiştirdiği bir seçim olarak görmemek lazım. Daha stratejik, aslında Türkiye'deki sistemin karakterinin belirleneceği bir seçim süreci oluyor. AK Parti-MHP ittifakı bölge açısından çok ciddi bir tehlikedir, tehdittir. AK Parti-MHP faşizminin bu seçimlerde yenilgiye uğratılması çok önemli. Burada küçük hesap yapmamak lazım.