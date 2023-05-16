CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Kemal Kılıçdaroğlu hesabı yine tutturamadı! CHP'den vekillerin yüzde 25'i buhar oldu
Milletvekili aday listesini 4 küçük ortağa açıp teşkilatlarındaki yüzlerce siyasinin üstünü çizen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabı 14 Mayıs'ta da tutmadı.
Resmi olmayan sonuçlara göre CHP listelerinden seçime giren 4 parti toplamda 37 koltuk elde ederek Meclis'e adım attı. Böylelikle 168 vekil çıkaran CHP'nin yaklaşık yüzde 25 koltuğu buhar oldu.
Meclis'te kendi gruplarını kuracak olan küçük partilerin vekilleri çıkarıldığında, CHP'li isimlerin koltuk sayısı 131'e geriliyor. CHP, 5 sene önce Meclis'te 146 koltuk kazanmıştı.
CHP listelerinden milletvekili seçimlerine giren DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, son verilere göre toplamda 37 vekilini Meclis'e taşımayı başardı.
DEVA 14 vekil ile en çok koltuk kazanan parti olurken, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi 10'ar vekil çıkardı. Demokrat Parti ise CHP listeleri sayesinde 3 vekilini Meclis'e gönderdi.
SIFIRA SIFIR ELDE VAR SIFIR
Seçimlerde iddialı olduklarını kanıtlayabilmek için milletvekili adayı olmayan Millet İttifakı'nın 6 genel başkanı da yeni dönemde Meclis'te yer alamayacak.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde de büyük bir hüsrana uğrayan koalisyon liderleri, Meclis çalışmalarında yeni bir strateji belirlemek zorunda kalacak.
SADULLAH ERGİN'E MECLİS VİZESİ
Adı FETÖ ile sık sık anılan DEVA Partili Sadullah Ergin'e de listesinde yer açan CHP, haftalarca partililerinden büyük tepki görmüştü.
Ankara 1'inci bölge 4'üncü sıradan aday gösterilerek CHP seçmenine dayatılan Ergin, Meclis'e girmeyi başardı.
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