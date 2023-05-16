CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
İYİ Parti’den vekil seçilen Beker’den ikinci tur tahmini! Seçmen HDP-Kandil ilişkili ittifaka yönelmez
İYİ Parti'den Milletvekili seçilen Adnan Beker 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen seçime dair çarpıcı itiraflarda bulundu. 7'li koalisyonun HDP-PKK ile ilişkisini değerlendiren Beker, "Bizim vatandaş, HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi. Bizim de açıkçası seçmenle diyaloğumuzda en büyük zorluk yaşadığımız konu bu oldu." dedi. İkinci tur tahmininde de bulunan Beker vatandaşın aynı hassasiyeti göstereceğini de sözlerine ekledi.
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu rakibi Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 4,5 puan gerisinde kaldı. Bu anlamda girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu bir kez daha ve etrafında topladığı yerli yabancı ortaklarıyla birlikte ağır biçimde bir mağlubiyet aldı.
BEKER'DEN ÇARPICI KANDİL İTİRAFI
Mansur Yavaş'ın yakın arkadaşı olan ve İYİ Parti'den vekil seçilen Adnan Beker, seçime dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Milletvekili seçilen Adnan Beker ile karşılaştığını söyleyen Tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, Beker ile olan görüşmesini anlattı.
'SEÇMEN HDP'NİN KANDİL İLE İLİŞKİSİNİ DEĞERLENDİRDİ'
İşte Gürel'in ağzından Beker'in o açıklamaları:
Bizim milliyetçi muhafazakar seçmenin ağırlığı genel seçmen grubunda değişmedi. Yüzde 65'e 35'lik bir denge var. Burada milliyetçi muhafazakar seçmen HDP'nin Kandil ile ilişkisini değerlendirdi ve bir tercihte bulundu.
'VATANDAŞ HPP-PKK İLİŞKİLİ İTTİFAKA YÖNELMEDİ'
Bizim vatandaş HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi. Olay bu kadar basit. Bizim de açıkçası seçmenle diyaloğumuzda en büyük zorluk yaşadığımız konu bu oldu.
İKİNCİ TUR TAHMİNİ
İkinci turda da vatandaşın aynı hassasiyeti tercihinin merkezine koyacağı kanaatindeyim. Benzer bir tepki gösterir.
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