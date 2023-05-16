  • USD: 19,56 - 19,60
  • EURO: 21,34 - 21,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

İYİ Parti’den vekil seçilen Beker’den ikinci tur tahmini! Seçmen HDP-Kandil ilişkili ittifaka yönelmez

İYİ Parti'den Milletvekili seçilen Adnan Beker 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen seçime dair çarpıcı itiraflarda bulundu. 7'li koalisyonun HDP-PKK ile ilişkisini değerlendiren Beker, "Bizim vatandaş, HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi. Bizim de açıkçası seçmenle diyaloğumuzda en büyük zorluk yaşadığımız konu bu oldu." dedi. İkinci tur tahmininde de bulunan Beker vatandaşın aynı hassasiyeti göstereceğini de sözlerine ekledi.

İYİ Parti’den vekil seçilen Beker’den ikinci tur tahmini! Seçmen HDP-Kandil ilişkili ittifaka yönelmez
Ekleme: 16.05.2023 - 23:08 Güncelleme: 16.05.2023 - 23:31 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti’den vekil seçilen Beker’den ikinci tur tahmini! Seçmen HDP-Kandil ilişkili ittifaka yönelmez
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu rakibi Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 4,5 puan gerisinde kaldı. Bu anlamda girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu bir kez daha ve etrafında topladığı yerli yabancı ortaklarıyla birlikte ağır biçimde bir mağlubiyet aldı.

BEKER'DEN ÇARPICI KANDİL İTİRAFI

Mansur Yavaş'ın yakın arkadaşı olan ve İYİ Parti'den vekil seçilen Adnan Beker, seçime dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Milletvekili seçilen Adnan Beker ile karşılaştığını söyleyen Tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, Beker ile olan görüşmesini anlattı.

İYİ Parti’den vekil seçilen Beker’den ikinci tur tahmini! Seçmen HDP-Kandil ilişkili ittifaka yönelmez

'SEÇMEN HDP'NİN KANDİL İLE İLİŞKİSİNİ DEĞERLENDİRDİ'

İşte Gürel'in ağzından Beker'in o açıklamaları:

Bizim milliyetçi muhafazakar seçmenin ağırlığı genel seçmen grubunda değişmedi. Yüzde 65'e 35'lik bir denge var. Burada milliyetçi muhafazakar seçmen HDP'nin Kandil ile ilişkisini değerlendirdi ve bir tercihte bulundu.

İYİ Parti’den vekil seçilen Beker’den ikinci tur tahmini! Seçmen HDP-Kandil ilişkili ittifaka yönelmez

'VATANDAŞ HPP-PKK İLİŞKİLİ İTTİFAKA YÖNELMEDİ'

Bizim vatandaş HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi. Olay bu kadar basit. Bizim de açıkçası seçmenle diyaloğumuzda en büyük zorluk yaşadığımız konu bu oldu.

İKİNCİ TUR TAHMİNİ

İkinci turda da vatandaşın aynı hassasiyeti tercihinin merkezine koyacağı kanaatindeyim. Benzer bir tepki gösterir.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CHP'lilerin tepkisi sonrası geri adım: Ahmet Davutoğlu milletvekili paylaşımını sildi!
İmamoğlu ve Yavaş ile görüşeceği söylenen Sinan Oğan iddiaları yalanladı: Ben bir belediyeye aday değilim
Seçim öncesi 'Baraj altındayız' diyen İYİ Partili Aytun Çıray: Haklı çıkmanın derin üzüntüsü içindeyim
İYİ Parti’den vekil seçilen Beker’den ikinci tur tahmini! Seçmen HDP-Kandil ilişkili ittifaka yönelmez
Muharrem İnce'yi linç ettiren CHP yandaşları hedef değiştirdi: Sinan Oğan'dan Fatih Portakal'a 'irite etme' tepkisi
14 Mayıs akşamı CHP için manipülatörlüğe soyunmuştu: Fatih Altaylı Habertürk'ten ayrıldığını duyurdu!
14 Mayıs seçimleri sonrası dikkat çeken vurgu! AK Partili Hamza Dağ Paylaştı: Doğru adamla yola devam
Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Asla rehavete kapılmayacağız
CHP'nin 'eksik oy' manipülasyonu! Hata YSK ve tutanaklarda değil CHP sistemindeymiş
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
14 Mayıs'ta umutlarını Kılıçdaroğlu'na bağlamışlardı! FETÖ'cüler seçim sonrası yurt dışına kaçarken yakalandı
CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan'ın görevden alındığı iddia edildi.
Saadetli ismin “1 koyduk 10 aldık coşkusu” Sosyal medya yıkıldı!
Seçim günü gönderilen yazı kriz yarattı! CHP'den milletvekillerine skandal yasak
Kemal Kılıçdaroğlu'nun taziye mesajı tepki çekti! 'Hangisi doğru? Selo'ya özgürlük mü şehitlere başsağlığı mı?'
Yılmaz Özdil’den CHP’ye zehir zemberek sözler: Belki bu defa anlaşılır umuduyla yazıyorum
ANKA verileri paylaşarak CHP'yi yalanladı: Kılıçdaroğlu'nun 'Öndeyiz' dediği dakikalarda Erdoğan fark atmış
CHP'li Başkan Haluk Cömertoğlu Erdoğan'ın yüzde 69,3 oy aldığı Malatya'da seçmeni hedef aldı: Yazıklar olsun
Başkan Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Fatih Portakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı: 'Kaybedecek nesi kaldı ki'
Seçimde ikinci tur takvimi belli oldu! İşte yeni oy pusulası

Seçimde ikinci tur takvimi belli oldu! İşte yeni oy pusulası

Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Mesajlarınızı herkes okuyamayacak! WhatsApp'ta sohbet kilitleme devri başladı

Mesajlarınızı herkes okuyamayacak! WhatsApp'ta sohbet kilitleme devri başladı

Çanakkale'de 108 yıl sonra kayıp şehitlik bulundu

Çanakkale'de 108 yıl sonra kayıp şehitlik bulundu

Üç büyükşehirde sayım tamamlandı

Üç büyükşehirde sayım tamamlandı

Hangi ünlüler milletvekili olamadı?

Hangi ünlüler milletvekili olamadı?