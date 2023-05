İkinci tura kalan seçimlerle ilgili dünyadan dikkat çeken analiz: Erdoğan üstünlüğü elinde tutuyor

Türkiye yeniden seçime gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, dün yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, hiçbir adayın seçilme yeterliliğini kazanamadığını, daha önceden ilan edilen Seçim Takvimi'ne göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirdi.Dünya basını da bu seçim sürecini yakından takip ediyor. Hem 14 Mayıs öncesinde hem de seçim sonrasında nefesini tutup bekleyen uluslararası ajanslar şimdi de ikinci tur yorumlarında bulunmaya başladı.Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı için ikinci tura gittiğini yazan İngiliz gazetesi BBC, 'Ülkenin güçlü lideri Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turda rakibi ile karşı karşıya gelecek' dedi.The Guardian gazetesi ise Erdoğan'ın anketleri 'altüst ederek' ilerlediğini ve yeniden cumhurbaşkanı olmak için ilerlediğini ifade etti.Al Jazeera ise seçim sürecini anbean takip eden gazeteler arasında. Seçimin ikinci tura kaldığından bahseden gazete, Türkiye'deki her gelişmeyi canlı olarak yayımlıyor.Bloomberg ise Türkiye'de seçimin ikinci tura kaldığını ifade ederek 'Erdoğan bu siyasi zorluğun üstesinden gelecek gibi görünüyor' dedi.The New York Times da Türkiye'deki seçim sürecini yakınen takip eden gazeteler arasında. Haritalı bir haber yayımlayan gazete, Türkiye'deki seçimde oy oranlarının dağılımını açıkladı.Seçimin ilk gününden beri kirli bir propaganda yürüten İngiliz dergisi The Economist ise efsane u dönüşlerine devam ediyor. Pazar günü yayımladığı bir haberini sosyal medya hesabı üzerinden yeniden gündeme getiren gazete Erdoğan'ın 'açık ara favori' olduğuna dikkat çekti.Financial Times da yayımladığı haberinde 'Türkiye, seçimde ikinci tura giderken Erdoğan üstünlüğü elinde tutuyor' başlıklı bir haber yayımladı.Japan Times gazetesi ise muhalefet lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için işlerin 'ters gittiğinden' bahsetti. Haberde Erdoğan'ın ikinci tura 'güçlü favori' olarak girdiğinden bahsedildi.