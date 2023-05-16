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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

İkinci tura kalan seçimlerle ilgili dünyadan dikkat çeken analiz: Erdoğan üstünlüğü elinde tutuyor

Dünya, Türkiye'deki seçim sürecini yakından takip ediyor. Seçimin ikinci tura kalmasının ardından ise çeşitli analizlere yer veren uluslararası ajansların hemen hemen hepsi Başkan Erdoğan'ın favori ve açık ara önde olduğunu ifade ederek "Erdoğan üstesinden gelecek" sözlerine yer verdi.

İkinci tura kalan seçimlerle ilgili dünyadan dikkat çeken analiz: Erdoğan üstünlüğü elinde tutuyor
Ekleme: 16.05.2023 - 11:47 Güncelleme: 16.05.2023 - 12:08 / Editör: Ozge Selin
İkinci tura kalan seçimlerle ilgili dünyadan dikkat çeken analiz: Erdoğan üstünlüğü elinde tutuyor
Türkiye yeniden seçime gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, dün yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, hiçbir adayın seçilme yeterliliğini kazanamadığını, daha önceden ilan edilen Seçim Takvimi'ne göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

Dünya basını da bu seçim sürecini yakından takip ediyor. Hem 14 Mayıs öncesinde hem de seçim sonrasında nefesini tutup bekleyen uluslararası ajanslar şimdi de ikinci tur yorumlarında bulunmaya başladı.

İkinci tura kalan seçimlerle ilgili dünyadan dikkat çeken analiz: Erdoğan üstünlüğü elinde tutuyor


Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı için ikinci tura gittiğini yazan İngiliz gazetesi BBC, 'Ülkenin güçlü lideri Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turda rakibi ile karşı karşıya gelecek' dedi.

İkinci tura kalan seçimlerle ilgili dünyadan dikkat çeken analiz: Erdoğan üstünlüğü elinde tutuyor

The Guardian gazetesi ise Erdoğan'ın anketleri 'altüst ederek' ilerlediğini ve yeniden cumhurbaşkanı olmak için ilerlediğini ifade etti.

İkinci tura kalan seçimlerle ilgili dünyadan dikkat çeken analiz: Erdoğan üstünlüğü elinde tutuyor

Al Jazeera ise seçim sürecini anbean takip eden gazeteler arasında. Seçimin ikinci tura kaldığından bahseden gazete, Türkiye'deki her gelişmeyi canlı olarak yayımlıyor.

İkinci tura kalan seçimlerle ilgili dünyadan dikkat çeken analiz: Erdoğan üstünlüğü elinde tutuyor

Bloomberg ise Türkiye'de seçimin ikinci tura kaldığını ifade ederek 'Erdoğan bu siyasi zorluğun üstesinden gelecek gibi görünüyor' dedi.

İkinci tura kalan seçimlerle ilgili dünyadan dikkat çeken analiz: Erdoğan üstünlüğü elinde tutuyor

The New York Times da Türkiye'deki seçim sürecini yakınen takip eden gazeteler arasında. Haritalı bir haber yayımlayan gazete, Türkiye'deki seçimde oy oranlarının dağılımını açıkladı.

İkinci tura kalan seçimlerle ilgili dünyadan dikkat çeken analiz: Erdoğan üstünlüğü elinde tutuyor

Seçimin ilk gününden beri kirli bir propaganda yürüten İngiliz dergisi The Economist ise efsane u dönüşlerine devam ediyor. Pazar günü yayımladığı bir haberini sosyal medya hesabı üzerinden yeniden gündeme getiren gazete Erdoğan'ın 'açık ara favori' olduğuna dikkat çekti.

İkinci tura kalan seçimlerle ilgili dünyadan dikkat çeken analiz: Erdoğan üstünlüğü elinde tutuyor

Financial Times da yayımladığı haberinde 'Türkiye, seçimde ikinci tura giderken Erdoğan üstünlüğü elinde tutuyor' başlıklı bir haber yayımladı.

İkinci tura kalan seçimlerle ilgili dünyadan dikkat çeken analiz: Erdoğan üstünlüğü elinde tutuyor

Japan Times gazetesi ise muhalefet lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için işlerin 'ters gittiğinden' bahsetti. Haberde Erdoğan'ın ikinci tura 'güçlü favori' olarak girdiğinden bahsedildi.


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