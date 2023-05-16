CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
İçişleri Bakanlığı: 2 jandarmamız şehit oldu
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'taki operasyonda 2 jandarmamızın şehit düştüğünü, 1 jandarma personeli ile 1 güvenlik korucusunun ağır yaralandığını duyurdu.
Mehmetçik Şırnak'ta operasyona çıktı...
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bestler Dereler bölgesi Aksüt kırsalında istihbarata dayalı yapılan nokta operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Soylu: Kaldı 82
Jandarma SİHA, ATAK helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteği ile JÖH, jandarma komando ve güvenlik korucularının katıldığı operasyonun başarılı geçtiğini duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristin sarı torbadaki cesedini de paylaştı.
Bakan Soylu, paylaşımına 'Kaldı 82... Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesindeki Aksüt kırsalında J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın desteği, JÖH, jandarma komando ve güvenlik korucularının katılımıyla gerçekleşen operasyonda; 1 terörist etkisiz. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümünde sınırlarımızın içerisinde bir terörist dahi kalmayacak!' notunu düştü.
'3 ağır yaralımız var'
Şırnak Valiliği'nden de operasyona ilişkin açıklama geldi. Valilik, bölgede operasyonun sürdüğünü belirtti.
Açıklamada, '1 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda 3 ağır yaralımız var.” denildi.
2 jandarmamız şehit düştü
Acı haberi İçişleri Bakanlığı duyurdu…
Devam eden operasyon kapsamında, bugün arazi araması sırasında mağarada sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Operasyonda 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1 güvenlik korucumuz ve 1 jandarma personelimiz ağır yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.
2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Bakanlık, çıkan silahlı çatışma sonucunda, 2 teröristin daha silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini, operasyonda toplam 3 terörist etkisiz hale getirildiğini aktardı.
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bestler Dereler bölgesi Aksüt kırsalında istihbarata dayalı yapılan nokta operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Soylu: Kaldı 82
Jandarma SİHA, ATAK helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteği ile JÖH, jandarma komando ve güvenlik korucularının katıldığı operasyonun başarılı geçtiğini duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristin sarı torbadaki cesedini de paylaştı.
Bakan Soylu, paylaşımına 'Kaldı 82... Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesindeki Aksüt kırsalında J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın desteği, JÖH, jandarma komando ve güvenlik korucularının katılımıyla gerçekleşen operasyonda; 1 terörist etkisiz. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümünde sınırlarımızın içerisinde bir terörist dahi kalmayacak!' notunu düştü.
'3 ağır yaralımız var'
Şırnak Valiliği'nden de operasyona ilişkin açıklama geldi. Valilik, bölgede operasyonun sürdüğünü belirtti.
Açıklamada, '1 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda 3 ağır yaralımız var.” denildi.
2 jandarmamız şehit düştü
Acı haberi İçişleri Bakanlığı duyurdu…
Devam eden operasyon kapsamında, bugün arazi araması sırasında mağarada sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Operasyonda 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1 güvenlik korucumuz ve 1 jandarma personelimiz ağır yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.
2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Bakanlık, çıkan silahlı çatışma sonucunda, 2 teröristin daha silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini, operasyonda toplam 3 terörist etkisiz hale getirildiğini aktardı.
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