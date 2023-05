FETÖ'de 14 Mayıs hüsranı! Umutlarını Kılıçdaroğlu'na bağlamışlardı

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HDP destekli 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı. Seçim yasası gereği, yüzde 50 +1 oyun elde edilememesi nedeniyle seçimler ikinci tura kalırken umutlarını Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlayan FETÖ'cülerde de büyük bür hüsrana uğradı.FETÖ'NÜN ALGISI ELİNDE PATLADI! ŞOKE OLDULARSeçim öncesi Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı algısı veren FETÖ'cü kimi isimler seçim sonuçları açıklanmaya başladıktan sonra Başkan Erdoğan'ın oy oranı sonrasında suskunluğa büründü. FETÖ'ye mensup kimi isimler ise sessizliğini bozarak yaşadıkları şoku sosyal medya hesabından yazdıklarıyla ortaya koydu.İşte FETÖ'nün kapatılan yayın organı Today's Zaman'ın Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt, FETÖ'nün kapatılan yayın organı Today's Zaman'ın genel yayın yönetmeni olan Bülent Keneş, FETÖ'nün Fuat Avni'si Said Sefa ve FETÖ'nün akademisyenlerinden olduğu belirtilen Savaş Genç'in yazdıkları…'HİLE YAŞANABİLİR' DİYEREK SEÇİMİ MANİPÜLE ETMEYE KALKTIFETÖ'nün kapatılan yayın organı Today's Zaman'ın Ankara Temsilcisi, Bylock kullanıcısı ve Karlov suikastının planlayıcısı olduğu ifade edilen Abdullah Bozkurt, 26 Temmuz 2016'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmıştı. Avrupa'nın göbeği İsveç'te İngilizce yayın yapan 'Nordic Research and Monitoring Network'un kurucusu olan Bozkurt, Türkiye'deki seçimlerle ilgili de sosyal medyada manipülasyonlara girişti. Seçimlere hile karıştırılabileceğini sosyal medya takipçileriyle paylaşan firari FETÖ'cü Bozkurt, 'Muhalefet partilerinden seçim gözlemcilerini oy kullanma yerlerinden ayrılmaya zorlamakla, böylece sayım, sayım ve ilçe/il seçim kurullarına raporlama sırasında hile ve usulsüzlükler yaşanabilir' ifadelerini kullandı.SUÇLUYU BULDU: 'ASIL SORUN DEĞER YOKSUNU GENİŞ KİTLE!'FETÖ'nün kapatılan yayın organı Today's Zaman'ın Genel Yayın Yönetmeni olan firari Bülent Keneş, İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşıyor. FETÖ firarisi Bülent Keneş, 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesine umudunu bağlayanlardan sadece biriydi. Keneş, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarının belirginleşmesi sonucu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek bir oran aldığını görünce sosyal medya hesabından serzenişte bulundu. Keneş, 'Zordu. Neredeyse imkansız hale geldi. Bir harami despotu sandık yoluyla devirerek dünya siyasetinde bir rol model olması, böylece tarih yazması umudunu beslediğimiz son demokratik çırpınışların tarih olmasına ramak kaldı. Erdoğan sonuç, asıl sorun değer yoksunu geniş kitle' ifadelerini kullandı. Asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesindeki oy oranlarında da Başkan Erdoğan'a oyların yüksek geldiğini görselle ortaya koyan Bülent Keneş paylaştığı görsele 'Enkaz' notunu düştü.SAİD SEFA PROVOKASYONA GİRİŞTİİstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sosyal medyada propaganda amacıyla açtığı 'fuatavni' hesabının kurucusu olduğu tespit edilen firari FETÖ'cü Said Sefa, seçim günü provokasyona girişerek hayal kırıklığını ortaya koydu. Said Sefa sosyal medyadan şunları yazdı:'Tehlike geçmiş değil! YSK yaklaşık iki saat sonra Erdoğan'ın zaferini ilan edebilir. (50.8) AKP'liler ellerine bayraklar alarak sabaha kadar zafer kutlamaları yapmaya, meydanları doldurmaya başlayabilir, işi oldu bittiye getirebilirler Kılıçdaroğlu!''İLK TURDA BİTECEK!' DEDİ, HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI!Fatih Üniversitesi'nde eğitim veren, Aksiyon Dergisi'nde yazıları yayınlanan, FETÖ'nün akademisyenlerinden olduğu söylenen Savaş Genç'in 5 Mart 2023 tarihinde sosyal medya yayınında cumhurbaşkanı yardımcılığı formülünü dillendirmiş, bu akıl hocalığı 7'li koalisyonda vücut bulmuştu. Genç, sosyal medya platformlarında yaptığı yayınlarından birine ise 'Türkiye tek adam rejimi ile vedalaşıyor!' başlığını atmıştı. 14 Mayıs seçimleri öncesinde sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Genç, 'Sandıklara sahip çıkın. Bu akşam tek adam rejimi devri kapanıyor. Seçim büyük ihtimal ilk turda bitecek' dedi.Seçimlerdeki sonuçlar yavaş yavaş belirginleşmeye başlayınca Genç, hayal kırıklığını muhalif medyaya çatarak ortaya koydu. Genç şunları söyledi: 'YSK güvenilmez diyorduk, YSK muhalif kanallardan daha güvenilir çıktı. Utanç verici!', 'Halk TV yorumcu diye gelen gazetecilerin okuduğu tweetlerle sonuç açıkladı saatlerce. Sunucular da onları koordine etti! Fecaat!', 'An itibari ile Halk Tv'nin umudu YSK verileri mi?'