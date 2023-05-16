CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Fatih Portakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı: 'Kaybedecek nesi kaldı ki'
Muhalif gazeteci ve sunucu Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararsız seçmeni etkileyebilmesi için CHP Genel Başkanlığından istifa etmesi gerektiğini belirtti. Portakal bu hamleyle seçmenin Kılıçdaroğlu'nu "Kaybedecek nesi kaldı ki?", "Mücadelesini verdi” diye anacatığını öne sürdü.
14 Mayıs seçimlerinin sonuçlanmasıyla birlikte, Türkiye, tekrardan sandığa gidecek. 28 Mayıs tarihinde yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun hamleleri merak konusu oldu.
CHP'ye yakınlığıyla bilinen muhalif medya mensubu Fatih Portakal, 14 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından Millet İttifakı'nın ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hezimeti sonrası dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşım yapan Portakal, Kılıçdaroğlu'na seslendi.
Portakal, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa etmesini talep etti. Kılıçdaroğlu'nun kararsız seçmeni ancak bu şekilde etkileyebileceğini dile getiren Fatih Portakal, 'En kısa zamanda CHP genel başkanlığını bırakıp bağsız ve bağlantısız olduğunu açıklasın. 28 Mayis'ta seçime öyle girsin' ifadelerini kullandı.
Fatih Portakal'ın paylaşımı şöyle:
'Kılıçdaroğlu “inanıyorum…” diyerek yıkılmadım ayaktayım mesajı verdi. Yerinde bir hareket. Kendisine daha yerinde ve etkili olacak bir önerim var. En kısa zamanda CHP genel başkanlığını bırakıp bağsız ve bağlantısız olduğunu açıklasın. 28 Mayıs'ta seçime öyle girsin. Zaten kazansa partisini bırakmak zorunda kalacaktı. Kaybettiğinde CHP'nin başında zaten durmaması gerekir. Hem yaş hem olası yenilgiye uğramış bir lider olarak partiyi yönetmesi mümkün olmayacaktır. Kararsız seçmeni bu şekilde etkileyebilir, insanları sandığa tekrar çekebilir. Kaybedecek nesi kaldı ki? “Mücadelesini verdi” diye anacaktır insanlar…'
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