Fatih Portakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı: 'Kaybedecek nesi kaldı ki'

14 Mayıs seçimlerinin sonuçlanmasıyla birlikte, Türkiye, tekrardan sandığa gidecek. 28 Mayıs tarihinde yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun hamleleri merak konusu oldu.CHP'ye yakınlığıyla bilinen muhalif medya mensubu Fatih Portakal, 14 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından Millet İttifakı'nın ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hezimeti sonrası dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşım yapan Portakal, Kılıçdaroğlu'na seslendi.Portakal, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa etmesini talep etti. Kılıçdaroğlu'nun kararsız seçmeni ancak bu şekilde etkileyebileceğini dile getiren Fatih Portakal, 'En kısa zamanda CHP genel başkanlığını bırakıp bağsız ve bağlantısız olduğunu açıklasın. 28 Mayis'ta seçime öyle girsin' ifadelerini kullandı.'Kılıçdaroğlu “inanıyorum…” diyerek yıkılmadım ayaktayım mesajı verdi. Yerinde bir hareket. Kendisine daha yerinde ve etkili olacak bir önerim var. En kısa zamanda CHP genel başkanlığını bırakıp bağsız ve bağlantısız olduğunu açıklasın. 28 Mayıs'ta seçime öyle girsin. Zaten kazansa partisini bırakmak zorunda kalacaktı. Kaybettiğinde CHP'nin başında zaten durmaması gerekir. Hem yaş hem olası yenilgiye uğramış bir lider olarak partiyi yönetmesi mümkün olmayacaktır. Kararsız seçmeni bu şekilde etkileyebilir, insanları sandığa tekrar çekebilir. Kaybedecek nesi kaldı ki? “Mücadelesini verdi” diye anacaktır insanlar…'